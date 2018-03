Retorn al passat: un MINI clàssic totalment elèctric

Comencem per les males notícies: aquest MINI original totalment elèctric és un ‘one-off’ o exemplar de mostra que la marca britànica ha portat al Saló de Nova York. I diem males notícies ja que el resultat és realment espectacular: ens agraden molt els MINI actuals, però com l’original (i aquí entra en joc la subjectivitat de cadascú) creiem que no n’hi ha cap.

Aquest MINI clàssic i elèctric ens proposa un viatge en el temps, en integrar en un sol cotxe l’essència del model original i la tecnologia elèctrica del segle XXI. El MINI clàssic elèctric utilitza un motor elèctric de 38 CV associat a una caixa de canvis original mitjançant un sistema de politges i corretges serrades o dentades.

“La idea era fer-ho fàcil: hem tret allò innecessari i hem integrat un motor elèctric” diou Mortiz Burmester, l’enginyer en cap encarregat de modificar el MINI clàssic en un cotxe elèctric. A més, Burmester ha integrat les bateries de fosfat de ferro sota els seients davanters per mantenir el repartiment de pes del cotxe. Fins i tot aquest MINI clàssic elèctric pesa el mateix que l’original, és a dir, 770 quilos.

Gràcies al seu pes contingut i al seu motor elèctric, aquest MINI clàssic elèctric té una velocitat punta de 120 km/h i una autonomia d’un 100 quilòmetres. Les seves prestacions poden no semblar res de l’altre món, però l’entrega de parell immediat del motor elèctric sumat a la llegendària diversió i agilitat del model original fan del MINI clàssic elèctric una autèntica joguina per adults. Llàstima que aquest només sigui un exemplar únic i no es pugui fabricar en sèrie.