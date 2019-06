El nou Renault Koleos aposta pel dièsel

Tot i que només porta dos anys al mercat, Renault ha presentat l’actualització estètica i mecànica del Koleos, el seu SUV gran basat en la plataforma i tecnologies del Nissan X-Trail.

Curiosament Renault decideix prescindir de les mecàniques de gasolina amb aquesta actualització del seu model, i aposta per dues motoritzacions dièsel (DCi) amb potències de 150 i 190 CV associades a un canvi automàtic de tipus variador continu (CVT) X-Tronic també heretat del totcamí japonès. No hi haurà opció de disposar un canvi manual, ja que la plataforma del cotxe no estarà preparada per maridar els propulsors amb caixes manuals.

Els nous motors dièsel del Koleos tenen un nou sistema de reducció catalítica (SCR) que millora les emissions d’òxid de nitrogen o NOx i de partícules, i els converteix en motors més ecològics i eficients. A més a més, el Koleos estrena un nou sistema de tracció integral intel·ligent anomenat All Mode 4x4-i que millora les capacitats ‘off-road’ del cotxe i que s’associarà amb el model més potent de la gamma.

Estèticament el nou Koleos només incorpora una nova calandra i alguns detalls cromats en el frontal, i uns interiors més tecnològics –nova pantalla vertical de 8,7 polzades i sistema R-Link 2– amb nous seients més ergonòmics i una segona filera que ara també es pot regular en inclinació, com en el cas del Nissan X-Trail, tot i que no es podrà desplaçar longitudinalment com en el japonès.

Per acabar, el nou Koleos és més segur gràcies als sistemes d’alerta de canvi de carril, alerta d’angle mort, reconeixement de senyals de trànsit, commutació de llums llargues/curtes automàtica, ajuda a l'estacionament amb visió zenital, alerta de detecció de fatiga o el sistema de frenada actiu d'emergència amb una nova funció de detecció dels vianants en ciutat.