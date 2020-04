Pintar cotxes amb els més petits per superar l'avorriment

És difícil mantenir distrets els més petits i petites de casa aquests dies de confinament i teòriques vacances escolars. És quan molts dels nens catalans haurien d'estar gaudint de les seves activitats preferides, però la crisi del coronavirus recau amb especial pes en un col·lectiu que porta pràcticament un mes tancat a casa i que només pot veure de manera virtual els avis i familiars que no convisquin al mateix domicili, o els amics i els mestres.

Conscients d'aquesta realitat, alguns dels principals fabricants de vehicles han programat concursos, activitats i entreteniments per poder fer en família amb els més petits de la casa, i intentar que els dies de confinament siguin una mica menys avorrits (i més creatius).

BMW ha organitzat un concurs anomenat Pintando Abrazos, destinat a nenes i nens entre els 4 i els 12 anys. Es tracta de presentar-hi un dibuix en què es posin en valor els seus avis. Participar en el concurs és fàcil, ja que només cal pujar una foto del dibuix al perfil d'Instagram del pare o la mare amb el hashtag #BmwPintandoAbrazos i indicant el nom i l'edat de l'autor. Després cal enviar la mateixa imatge per correu privat al perfil @bmwpintandoabrazos amb el nom i DNI del pare, mare o tutor del nen.

La mateixa fórmula ha volgut seguir el prestigiós dissenyador de cotxes britànic Ian Callum, que ha posat a disposició de tothom tres dibuixos de l'Aston Martin Vanquish –probablement la seva obra mestra–, que els nens poden acolorir al seu gust i després pujar-ne una foto a les xarxes socials Twitter o Instagram utilitzant el hasthag #colourwithcallum.

Seguro que tus niños extrañan las carreteras tanto como tú. Entra en https://t.co/g6XDlolbke, descárgate las ilustraciones de algunos de nuestros modelos más icónicos, imprímelas, #ColoreaTuAudi y compártelo con este hashtag. pic.twitter.com/FQy1OHTu7G — Audi España (@audispain) March 24, 2020

Més enllà dels concursos de dibuix, la majoria de marques han optat per oferir il·lustracions dels seus cotxes més icònics, que es poden imprimir per pintar al gust de cadascú. Aquesta és la fórmula per la qual han optat Porsche, Lexus, Audi i Mercedes-Benz, entre altres iniciatives dels principals fabricants automobilístics.