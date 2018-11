Nou Kia Soul EV, un elèctric diferent amb 204 CV

Kia ha presentat internacionalment el nou Soul EV al Saló de Los Ángeles, un vehicle elèctric que arribarà al nostre mercat durant el 2019 i que estrena una nova imatge i diverses novetats tecnològiques i estructurals.

D’entrada el nou Soul EV destaca pel seu sistema de propulsió elèctrica, ja que el coreà disposarà d’un motor de 204 CV i 395 Nm de parell alimentat per unes bateries d’ions de liti de 64 kWh. Kia encara no ha fet públiques les prestacions i autonomia del nou Soul EV, però de ben segur superarà la generació actual, que es conforma amb un motor de 111 CV i unes bateries de 27 kWh.

A més a més el nou Soul EV utilitzarà un sistema de recàrrega d’energia cinètica amb tres nivells de funcionament per ajustar a les necessitats dinàmiques de cada moment i introdueix un selector de modes de conducció que inclou quatre mapes diferents anomenats ‘Eco’, ‘Confort’, ‘Sport’ i ‘Eco+’ i que modifiquen la gestió de l’entrega de potència del motor i el comportament dinàmic del vehicle.

Més estilitzat i tecnològic

A nivell estètic aquest nou Soul manté l’essència i el caràcter del model actual, però actualitzant el seu estil per adequar-lo a les modes actuals. El Soul segueix sent un dels cotxes més originals del mercat, i no deixa a ningú indiferent: o t’encanta o no el pots ni veure.

Aquest Soul EV disposa de nous para-xocs i passos de roda més definits que aporten múscul i potència visual al conjunt, amb nous fars led i llandes de 17 polzades que milloren l’aspecte visual d’aquest monovolum urbà amb ànima ‘crossover’.

Però on més evoluciona el Soul EV és en el seu interior, més tecnològic que mai gràcies a la gran pantalla central tàctil de 10’2 polzades amb Bluetooth i compatible amb Android Auto i Apple Car Play. A més a més disposa d’un sistema de so de sis altaveus i entrada USB.

Pel que fa a l’equipament de seguretat el nou Soul EV incorpora de sèrie l’assistent de frenada automàtica d’emergència, avisador de canvi de carril, detecció d’objectes en angle mort i l’alerta de trànsit posterior creuat.

Kia no ha publicat encara el preu definitiu del nou Soul EV, però ja us podem avançar que el nou Soul EV superarà els 27.000 euros que Kia demana actualment pel model de l’actual generació, i el preu final de les unitats d’accés es situarà al voltant dels 31.000 o 32.000 euros.