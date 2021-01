Noruega, el paradís dels cotxes elèctrics

Ja fa anys que Noruega –un país molt ric gràcies a les seves reserves de petroli– es va fixar com a objectiu que tots els cotxes nous matriculats al país siguin elèctrics o híbrids l’any 2025. Aquest objectiu ambiciós, que semblava una quimera ara fa uns anys, ara pot estar més a la vora que mai, després que el Consell d’Informació de Trànsit de Noruega (OFV, per les seves sigles en noruec) hagi fet públic que el 54,3% dels cotxes nous matriculats al país han sigut elèctrics.

Aquesta és una fita sorprenent en un any de pandèmia i crisi generalitzada –si bé és cert que a Noruega la situació econòmica és una mica menys crítica que en altres països europeus–, tenint en compte que la quota total de cotxes elèctrics a Noruega havia sigut del 42,4% durant el 2019, cosa que significa un augment de més del 10% interanual tot i les condicions de crisi sanitària.

Aquesta realitat s’explica fàcilment si revisem quins han sigut els cinc cotxes més venuts de l’any a Noruega, amb un rànquing encapçalat per l’Audi e-Tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf i Volkswagen Golf. De tots cinc, només el Golf utilitza motors de combustió, i, a més, queda a força distància del triumvirat format pels e-Tron, Model 3 i ID.3, que governen amb mà de ferro el mercat noruec.

Un altre aspecte molt sorprenent és constatar que els cotxes de gasolina només representen el 8% i els dièsel un 9% del total, la qual cosa significa que el 29% restant dels cotxes matriculats a Noruega han sigut híbrids i híbrids endollables o PHEV. Dit d’un altre manera, més del 83% dels cotxes nous matriculats a Noruega disposen d’algun sistema d’electrificació, total o parcial.

Una transició exemplar

El cas de transició energètica a Noruega ha estat realment espectacular i fulgurant. Sense anar més lluny, tot just fa quatre anys, l’any 2016, els cotxes de combustió representaven encara el 60% de les vendes del país, i en només quatre anys aquest percentatge ha caigut a un 17%, percentatge que encara seguirà baixant, fins a desaparèixer del tot l’any 2025.

El canvi de paradigma noruec s’explica per diversos factors, però es pot sintetitzar en tres grans aspectes. En primer lloc, la ciutadania noruega ha mostrat la seva predisposició i voluntat al canvi de model energètic del país, i la mobilitat és un aspecte més d’aquest procés de canvi. A més, el govern de Noruega promou aquesta transició bonificant els compradors de cotxes elèctrics amb l’eliminació de diversos impostos com els de matriculació o circulació i facilitant la implementació d’una xarxa de punts de càrrega ràpids.

Per acabar, no cal perdre de vista que Noruega és un país ric, amb un IDH molt alt i una renda per càpita superior a la mitjana europea. El 60% de la població viu en una casa amb garatge i punt de càrrega domèstic, cosa que també facilita el procés de renovació del parc mòbil del país.