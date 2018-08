Nissan Leaf Nismo: elèctric i esportiu

Fer una versió Nismo –acrònim dels mots Nissan Motorsport i que identifica les variants més esportives de la marca nipona– d’un compacte elèctric com el Leaf podria semblar una bajanada sense sentit, però els japonesos ja han posat a la venda la variant més esportiva i radical del seu cotxe elèctric, això sí, només al seu país.

Aquest Leaf Nismo manté el motor elèctric de 110 kW (uns 150 CV) del model de sèrie i estira una mica la seva autonomia fins a arribar als 378 quilòmetres en cicle NEDC (uns 240 quilòmetres al món real) gràcies a les seves bateries de 40 kWh, tot i que en un futur podria incorporar les noves bateries de 60 kWH del Leaf E-Plus, amb més autonomia i potència.

Aquest Leaf Nismo és un model específic per al mercat japonès, i no suposa cap gran millora en el seu rendiment

I és que a diferència d’altres models Nismo, com els GT-R o 370 Z, aquest Leaf Nismo no destaca per la seva mecànica superlativa ni les seves prestacions pures sinó per una estètica diferenciada per una carrosseria de dos colors (només disponible amb les combinacions de color plata i negre o gris i negre), detalls estètics de color vermell als retrovisors, el frontal i la calandra i unes noves llandes de 18 polzades. En els interiors destaquen alguns elements símil de fibra de carboni a la consola central i un nou volant de tall esportiu.

On Nissan realment ha millorat aquesta variant esportiva és en la posada a punt del xassís gràcies a uns amortidors nous i amb una nova estructura, en la gestió i l’entrega de potència del motor i en un nou tacte de la direcció més precís i directe.