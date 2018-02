Netflix i Amazon lluiten per l’hegemonia del motor a la petita pantalla

La televisió ha canviat, i els hàbits dels consumidors també. Amazon Video i Netflix, les dues principals plataformes de continguts audiovisuals competeixen per l’hegemonia en les televisións itel·ligents, tauletes i smartphones de mig món amb desenes de sèries, pel·lícules i continguts audiovisuals.

Totes dues plataformes han entès el potencial dels amants del motor -bàsicament cotxes i en menor mesura motos-, un sector cada cop més gran dins l’entreteniment i amb audiències que no deixen de créixer.

Amazon Video i els cotxes, un binomi infalible

Bona prova d’aquesta afirmació és el programa 'The Grand Tour', que actualment està emetent la seva segona temporada a la plataforma Amazon Video. La primera temporada d’aquest programa conduit pels incombustibles Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond va batre rècords d’audiència i es va convertir en el programa més descarregat (il·legalment) de la història de la televisió. Una aposta infalible que s’ha convertit en el contingut estrella d’Amazon Video.

Tot i que Amazon va intentar evitar-ho, 'The Grand Tour' s'ha convertit en el programa més descarregat de la història de la televisió

Però Amazon no viu només de ‘The Grand Tour’. Des dels seus inicis va publicar una petita sèrie documental de 6 capítols anomenada ‘Le Mans, racing is everything’ que revela els secrets de la carrera de resistència més famosa del món des de dins i com mai fions ara ho havíem pogut veure.

Els grans resultats de ‘Le Mans’ han esperonat a Amazon per produir una nova sèrie documental que estrena aquesta temporada, anomenada ‘GRAND PRIX Driver’, i que segueix les evolucions de la pretemporada 2017 de l’escuderia McLaren i els seus problemes amb Honda, el seu subministrador de motors la temporada passada.

Més enllà dels seus continguts originals Amazon Video també ofereix un documental sobre MotoGP molt interessant anomenat ‘Hitting the Apex’ o un altre sobre el Gran Premi de Macao anomenat ‘Macao Gladiators’.

la llista de continguts a Amazon és molt llarga i donarà hores d’entreteniment als amants del motor: ‘Legends of Speed’, ‘BBC: The Racing Collection’, ‘The Petrol Age’, ‘The Amazing World of Automobiles’ i molts més continguts completen l’oferta més interessant i variada pels amants del motor.

Netflix, aprenent a córrer

L’arribada d’Amazon Video i els seus bons registres d’audiència han esperonat Netflix, menys orientada a generar continguts automobilítics tot i que els Estats Units són un dels mercats on aquesta mena de programes tenen més audiència.

De fet Netflix no té grans produccions exclusives de motor, a diferència del seu competidor, però sí que compta amb programes mítics a la seva oferta com ara ‘Top Gear’ o ‘Jay Leno’s Garage’. Un altre imprescindible de Netflix per a qualsevol amant del motor és el documental ‘APEX, la historia del hipercoche’, una joia que repassa el procés de fabricació d’algunes marques artesanals i el progrés científic i tecnològics dels nous hipercotxes.

En un altre registre Netflix també disposa del programa ‘West Coast Custom’, centrat en les modificicacions i preparacions extremes de cotxes americans, o el documental ‘Williams’, que repassa la vida obra de Frank Williams i com no es va deixar guanyar mai per l’accident que el va portar a haver de fer servir cadira de rodes per sempre més.

Netflix sí que produeix dos petits continguts en exclusiva i relacionats amb els cotxes. Un és ‘Paul Hollywood de viaje por Europa’, interessant reportatge on el cuiner britànic repassa la cultura automobilística de França, Itàlia i Alemanya, i l’altre és el programa d’entrevistes ‘Comedians in Cars Getting Cofee’, un programa d’entrevistes a famosos al volant de cotxes esportius o clàssics.