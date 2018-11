Així és com NIO canvia les bateries dels seus cotxes en 3 minuts [Vídeo]

El gran problema del cotxe elèctric no és l’autonomia real d’aquest, si no el temps de recàrrega de les bateries. I és que encara no poden competir amb la senzillesa i rapidesa a l’hora d’omplir el dipòsit dels cotxes de gasolina o dièsel.

Mentre alguns fabricants com Tesla aposten per una densa xarxa de carregadors ràpids o ultraràpids (Superchargers) el seu rival NIO vol explorar un camí diferent: habilitar espais on canviar les bateries gastades del cotxe per unes de ja carregades.

Aquest sistema té l’avantatge que el client només hauria d’esperar uns 3 minuts per efectuar el canvi de bateries -si fa no fa el mateix que triguem en omplir un dipòsit de gasolina- en una estació habilitada per realitzar l’operació. La marca xinesa ja ha inaugurat la primera de les 1.100 estacions o espais habilitats per canviar les bateries que vol tenir operatives el 2020.

Aquest sistema també té alguns inconvenients i per això va ser descartat per fabricants com Mercedes-Benz, renault o fins i tot Tesla. En primer lloc cal que el fabricant disposi d’un gran estoc de bateries en circulació, un element car que augmentarà la factura dels propietaris del cotxe elèctric, bé en format de lloguer o pagament per ús. I l’altre gran inconvenient és que aquestes estacions serien exclusives pels models NIO, ja que les bateries que utilitzen els diferents fabricants no són intercanviables.