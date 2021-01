El primer Model S descapotable ja és una realitat

El Tesla Model S és un cotxe sobradament conegut, que ha revolucionat el concepte de la mobilitat elèctrica i sostenible a tot el món i s’ha convertit en el referent a imitar per la resta de grans fabricants. Però fins ara Tesla no ha ofert -ni tampoc oferirà- cap versió cabrio o descapotable del seu Model S, una realitat que no ha passat desapercebuda pels preparadors italians d’Ares Design, especialistes en modificar vehicles d’alta gamma i exclusius.

Els carrossers de Mòdena, històricament vinculats a Lamborghini i Maserati, han presentat un Model S de color blanc encarregat per un client que volia transformar el seu Model S i convertir-lo en un cotxe del tot exclusiu, únic a tot el món.

Els especialistes d’Ares Desgin han modificat les portes posteriors del Model S fent-les desaparèixer, han allargat les davanteres per fer-les més llargues i eliminat també el pilar B o muntant central per encabir-hi el sostre de lona.

Aquesta modificació ha obligat als italians a haver de substituir els seients posteriors per adequar-los a les noves mides de l’habitacle, i aprofitar per entapissar els interiors amb cuir blanc d’alta qualitat amb diversos detalls de fil taronja i motllures negres de fibra de carboni per generar una estètica realment exclusiva.

Les modificacions també inclouen unes noves llandes específiques i un treball aerodinàmic per millorar-ne la resistència a l’aire molt estudiat, que generen un resultat espectacular, que recorda força als Rolls-Royce Dawn descapotables.

Ares Design no han volgut fer públic el preu final de la factura que ha hagut de pagar el seu client exclusiu, així com tampoc la seva nacionalitat, però de ben segur que han deixat bocabadats als seguidors de la marca i a bona part de la crítica especialitzada, ja que el resultat final millora l’estètica clàssica del Model S sense arribar a caure en el barroquisme o estètiques ‘tunejades’.