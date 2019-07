Mini Cooper SE, el primer Mini elèctric de la història

Feia molt de temps que l’estàvem esperant, però finalment avui Mini ha presentat el flamant Cooper SE, el seu primer model totalment elèctric, en un acte celebrat a la ciutat holandesa de Rotterdam.

El primer Mini de zero emissions utilitza un motor elèctric de 184 CV i 270 Nm de parell que envia la potència a l’eix davanter (com qualsevol altre Mini) i promet una autonomia de fins a 270 quilòmetres gràcies a les seves bateries de liti amb 32,6 kWh de capacitat.

El Cooper SE es pot carregar en qualsevol endoll domèstic, en punts Wallbox o en punts de càrrega ràpida de fins a 50 kW, on pot recuperar el 80% de la seva càrrega energètica en només trenta-cinc minuts d’espera.

Elèctric o no, l’element que històricament ha caracteritzat els Mini ha sigut el seu dinamisme, i aquest Cooper SE no n'és cap excepció. El fet de col·locar les bateries del cotxe a terra permet que el centre de gravetat sigui extraordinàriament baix, cosa que afavoreix la tracció i estabilitat d’un cotxe pensat per passar-ho bé al volant. De fet, aquest Cooper SE pot accelerar de 0 a 100 en 7,3 segons i té una velocitat punta de 150 km/h, més que suficient per circular per les autopistes i autovies del país.

A ningú se li escapa que el Mini Cooper SE utilitza els motors, bateries i altres elements mecànics heretats del BMW i3, un cotxe que ens va deixar un gran gust de boca quan el vam provar ara fa un any. A diferència d’aquest, el Cooper SE incorpora quatre modes de conducció anomenats Sport, Mid, Green i Green+, que modifiquen paràmetres i ajustaments del Mini per fer-lo més esportiu o asceta, en funció de les circumstàncies.

Estèticament, el Mini Cooper SE no difereix gaire dels models amb motor de combustió. De fet, manté la carrosseria de tres portes, els icònics fars arrodonits amb llum led i tots els detalls que caracteritzen els Mini moderns. Tan sols els detalls estètics de color groc o les llandes exclusives d’aquest model denoten la seva naturalesa elèctrica.

Els interiors del Cooper SE també segueixen presentant el mateix disseny que la resta de la gamma, però hi destaca com a gran novetat el quadre d’instruments totalment digital que canvia de color en funció de la càrrega de la bateria o diversos indicadors específics que fan referència al consum i l'estat de les bateries del cotxe.

Encara caldrà esperar fins a l’octubre per poder reservar aquest primer Mini elèctric, a un preu encara per confirmar però que ja us avancem que molt difícilment baixarà dels 33.000 euros.