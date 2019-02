Mercedes Classe V: les furgonetes també tenen estil

El fabricant alemany Mercedes-Benz presentarà al Saló de Ginebra la renovada furgoneta Classe V, un model al mercat des del 2014 i que es fabrica a Vitòria per a tot el món excepte el mercat xinès.

La Classe V comercialment ha funcionat molt bé durant els seus primers anys de vida: se n'han venut 209.000 unitats en quatre anys, amb un rècord de vendes de més de 68.000 unitats el 2018

Aquesta furgoneta de vuit places és l’aposta de luxe del segment, i ara Mercedes n’ha actualitzat el disseny del frontal amb una calandra més gran i nous grups òptics led. També utilitzarà noves llandes de fins a 19 polzades.

Els alemanys n’han millorat l'equipament i detalls de l’interior, i l’han dotat de noves mecàniques més potents i eficients, com el nou motor dièsel turbo de quatre cilindres amb les variants 250d de 194 CV i 440 Nm de parell i 300d de 239 CV i 500 Nm, que homologa un consum de només 6,3 litres. En canvi, Mercedes deixa de fabricar la versió 200d de 136 CV i el seu lloc l’ocuparà la versió 220d de 163 CV.

Totes les Classe V disposen d’un sistema de tracció posterior (propulsió) i canvi manual de sèrie, però les versions més potents poden anar associades a un esquema de tracció integral i un canvi automàtic 9G Tronic de nou relacions.

Els interiors de la Classe V mantenen les vuit places reals amb seients independents que es poden fer lliscar longitudinalment per variar la disposició de seients entre la segona i la tercera filera, o posar-se en posició contrària al sentit de la marxa. Tot i que els materials utilitzats i el disseny ergonòmic del cotxe van un pas més enllà, Mercedes encara no ha instal·lat el seu nou sistema operatiu i multimèdia MBUX a la Classe V, i que sí que utilitzen les actuals Classe A, C i E.

Mercedes manté les tres longituds de la furgoneta. Així doncs, la Classe V M continua mesurant 4,8 metres de llarg, la L (la versió més venuda de totes tres amb diferència) fa uns 5 metres i la versió XL arriba als 5,3 metres de llarg. Els alemanys també continuaran oferint la versió més aventurera, anomenada Marco Polo.