Mercedes-Benz presenta Hyperscreen: una pantalla de cine dins del cotxe

Amb 141 centímetres d’amplada i una superfície total de 2.432,11 centímetres quadrats, la nova Hyperscreen passa per ser la pantalla de cotxe més gran que s'ha fabricat mai. De fet, aquesta nova pantalla ocupa tot el quadre d’instruments, amb una única peça però amb diferents espais reservats per a diverses funcionalitats. Així doncs, l’acompanyant tindrà un display específic i podrà controlar la seva zona, mentre que la part del conductor comptarà amb els elements d’informació específics per a la conducció (compta-revolucions, velocímetre, estat de les bateries i autonomia restant...) i altres.

De fet aquesta pantalla gegant, de vidre, tàctil i una mica corbada, compta amb set perfils d’us diferents, i s’adaptarà a les condicions i normes de circulació específiques de cada país, segons anuncia la marca.

Aquesta gran pantalla fa servir una segona generació del sistema d'infoentreteniment específic de la marca, anomenat MBUX (acrònim de Mercedes-Benz User Experience) i integra un sistema d’intel·ligència artificial amb més de 20 funcions i aplicacions que van des d’una agenda personal amb recordatoris d’aniversaris, cites o reunions fins a funcions de massatge o llistes de reproducció preferides.

El hardware que Mercedes utilitza en aquesta Hypersreen també és espectacular, amb un processador de vuit nuclis, 24 GB de RAM i una amplada de banda de 46,4 GB per segon, i dotze sensors tàctils i que també responen a la il·luminació ambiental per oferir la màxima resolució, interpretar les ordres de veu i fins i tot discriminar aquestes en funció de qui doni l'ordre (conductor o acompanyants). El que no sabem és si oferirà els seus menús en català, com Tesla, o seguirà apostant només pel castellà.

La marca alemanya ja ha anunciat que aquesta gran pantalla central s’estrenarà amb el nou EQS, la gran esperança elèctrica de Mercedes-Benz, i que progressivament s’anirà estenent a la resta de la gamma de cotxes elèctrics o híbrids endollables de la marca.