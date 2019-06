Mercedes-AMG presenta el motor de quatre cilindres més potent del món

Mercedes-AMG ha presentat el nou motor M 139, el propulsor de quatre cilindres fabricat en sèrie més potent del món. El motor de gasolina alemany –alimentat per dos turbos que bufen amb una energia de 2,1 bars– també ofereix un parell espectacular, que arriba als 500 Nm, una potència i força inaudites en un motor de dos litres de cubicatge.

Estructuralment el nou motor presenta algunes solucions interessants, com ara un reajustament de la posició del sistema d'admissió de carburant a la part davantera del motor, mentre que posiciona el turbo i el col·lector de l'escapament a la part posterior, optimitzant l'espai disponible.

El motor M139 només pesa uns 160 quilos gràcies a un ús massiu de materials lleugers com l'alumini en elements com els pistons o la carcassa exterior, mentre que el cigonyal està fabricat amb acer forjat. Tot i la seva lleugeresa, el motor alemany es pot escalfar amb facilitat funcionant a ple rendiment, i per això presenta també un nou sistema de refrigeració per aire, aigua i oli, cosa que també garanteix una correcta lubricació dels elements que friccionen.

Cada nou propulsor M 139 serà fabricat artesanalment a les instal·lacions d’AMG a Affalterbach, i fins i tot tindrà una placa commemorativa signada pel treballador que n’hagi supervisat la construcció. Aquest sistema industrial, que Mercedes anomena One Man, One Engine, forma part dels mètodes industrials 4.0 del fabricant alemany, que vol fer-ne un element diferencial amb la resta de fabricants.

Molt probablement aquest nou motor equiparà el nou Mercedes-AMGA45 i CLAA45, entre d'altres, per mantenir-los per davant del nou Golf R, un cotxe alguns rumors del qual apunten que podria arribar a tenir uns 400 CV de potència extres d'una evolució del ja conegut motor 2.0TSI de Volkswagen.

A més, els enginyers alemanys han intentat que el nou propulsor recordi les sensacions d'un motor atmosfèric i es pugui pujar de voltes amb alegria, ja que el tall d'injecció se situa a les 7.200 rpm, cosa que permetrà jugar amb l'agulla per la zona vermella del seu comptaquilòmetres.