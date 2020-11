El Mercedes-AMG GT Black Series és el nou rei de l’infern verd

Per als no iniciats en el món de l’automobilisme i de la competició, el rècord de ser el cotxe més ràpid en un traçat antic, dissenyat fa gairebé un segle i amb una pila d’accidents –massa amb conseqüències fatals- és una fita com a mínim irrellevant. Ara bé, la història i el llegat del vell Nürburgring Nordschleife i el llistat de pilots i màquines que han acceptat el repte de batre el cronòmetre a l’infern verd és el que el converteix en especial.

Tots els grans fabricants proven i posen a punt els seus models esportius a l’autòdrom de Nürburgring Nordschleife, autèntica catedral de l’automobilisme europeu i mundial, el traçat més estimat, respectat i temut.

L’encarregat d'aconseguir la fita de batre el cronòmetre al Nordschleife ha estat el Mercedes-AMG GT Black Series, un model del qual ja vam parlar fa algunes setmanes. Les Black Series identifiquen les versions més esportives i passionals d’AMG, la divisió d’alt rendiment de Mercedes-Benz. Tot i que estan homologats per circular pel carrer, l’hàbitat natural d’un Black Series és el circuit, on se'n pot extreure tot el seu potencial.

Aquest Mercedes-AMG GT Black Series fa servir el motor V8 més potent de la història de Mercedes -730 CV de potència i 800 Nm de parell enviats directament a les rodes posteriors-, associat a un canvi automàtic AMG Speedshift de set relacions i doble embragatge. Aquestes credencials serveixen a aquesta bèstia de l’asfalt per signar una capacitat d’acceleració de 0 a 100 en 3,2 segons i arribar a una velocitat punta limitada electrònicament de 325 km/h.

El Mercedes-AMG GT Black Series ha batut l’anterior rècord d'un cotxe de producció, que ostentava el fantàstic Lamborghini Aventador SVJ, amb un nou temps per volta de 6:43.616, tal com es pot apreciar en el vídeo oficial de la marca.

Ara bé, aquesta versió extrema de Mercedes no és un cotxe gens normal, i no només per la seva capacitat dinàmica: el preu base és de 335.240 euros, però a més, en el cas de la unitat utilitzada per batre el rècord, s’eleva fins els 415.000 euros al mercat espanyol.