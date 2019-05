MINI Remastered, un clàssic a estrenar (per 100.000 euros)

El MINI és un cotxe amb milions de seguidors a tot el món. I tot i que el nou MINI és un cotxe excel·lent i molt divertit (el MINI John Cooper Works és un dels millors cotxes que mai hem provat) el model original encara és un símbol més desitjat i cobejat.

David Brown és un empresari anglès, amant dels cotxes clàssics britànics que ha decidit fer el pas i crear un taller propi on preparar una versió del MINI original molt fidel però amb una mecànica moderna i tecnologies del segle XXI.

El MINI Remastered és, com el seu nom indica, una versió remasteritzada del MINI original, que allibera als clients de les restriccions i problemes de les unitats clàssiques com ara les averies i el desgast de les peces originals, per les quals ja no és tan senzill trobar recanvis adequats.

David Brown Automotive fabrica el seu MINI a Silverstone, molt a la vora del llegendari circuit anglès. Allà els operaris destinen més de 1.400 hores de treball per cadascun dels models fabricats a mà, que utilitzen un modern bloc motor gasolina 1.3 de quatre cilindres que ofereix 95 CV de potència, o si es prefereix una rèplica del bloc S amb els mateixos 78 CV de potència del Cooper S original, que li permetien accelerar de 0 a 100 en 11,7 segons i arribar a una velocitat punta de 145 km/h.

El que sí ha millorat aquest MINI Remastered és el sistema de suspensió i de frenada, més eficaç i segur que el model original i que li permet assolir unes prestacions i un comportament dinàmic espectacular amb encara més seguretat que el model original.

La gràcia d'aquest MINI Remastered és mantenir viu l'esperit original amb les tecnologies i seguretats actuals

La carrosseria de cadascun dels MINI de David Brown és fidel a la del model original, però amb alguns canvis subtils com ara uns grups òptics davanters redissenyats o les llandes de 12 polzades que són una rèplica de les que la marca anglesa utilitzava els anys 80 del segle passat. A més a més els interiors no renuncien a la tecnologia del segle XXI i incorporen un sistema d’infoentreteniment modern que es gestiona mitjançant una pantalla tàctil central.

Tot i que el MINI Remastered de David Brown és una joguina cara (costarà uns 100.000 euros més el que cada comprador podrà incorporar a la carta) el preparador anglès ja compta amb una llista d’espera de més de 2.000 clients que ja han pagat una paga i senyal per encarregar el seu model.