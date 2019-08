Lotus Evija, 2.000 CV per convertir-se en el cotxe elèctric més potent de la història

Lotus vol que l’Evija sigui el millor esportiu elèctric de tots els temps. Per això el seu futur Evija serà un cotxe vuit cops més potent que un Fórmula E gràcies als seus 2.000 CV i 1.700 Nm de parell, que el converteixen en el cotxe de producció (és a dir, fabricat en sèrie) més potent de tota la història.

I és que Lotus ha volgut deixar tothom bocabadat amb el seu primer cotxe elèctric, que promet mantenir les essències que van popularitzar a la marca anglesa durant el segle XX, com ara la lleugeresa i el compromís amb el disseny, prestacions i diversió.

Gràcies al seu monocasc de fibra de carboni i l’ús massiu de materials lleugers, l’Evija homologa un pes de 1.680 quilos a la bàscula, cosa que el converteix també en el cotxe esportiu elèctric més lleuger que mai s'ha fabricat.

Mecànicament, suma quatre motors elèctrics (un sobre cada roda) i una bateria de liti de 70 kWh de capacitat i 2.000 kW de potència subministrada per l’escuderia britànica Williams, amb la qual Lotus té signat un acord de desenvolupament i recerca.

Gràcies a la seva potència i lleugeresa, l’Evija és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en menys de tres segons i arribar als 300 km/h en menys de nou segons, amb una velocitat punta limitada electrònicament de 320 km/h. A més a més, l’Evija té una autonomia d’uns 400 quilòmetres en condicions de conducció normals, i gràcies al seu carregador ràpid de 350 kW és capaç de recarregar totalment les bateries en només 18 minuts.

Lotus començarà a fabricar l’Evija l’any vinent, i el cotxe tindrà un preu d’uns 1,85 milions d’euros. A aquesta xifra cal sumar-hi impostos i taxes, que elevaran el preu final per sobre dels 2 milions d’euros. Un preu elevat, però les només 130 unitats que Lotus fabricarà de l’Evija en revaloritzaran el preu immediatament, ja que, com acostuma a passar amb les edicions limitades, ja hi ha més compradors potencials que unitats a la venda.