Lamborghini anuncia un Urus híbrid endollable

Lamborghini ha encertat de ple amb el llançament del seu primer SUV, el controvertit Urus. Tot i que els puristes de la marca es van posar les mans al cap quan Lamborhini va anunciar el llançament d’un totcamí, les vendes han acabat donant la raó a la direcció de Sant’Agata Bolognese. I és que l’Urus ja és el cotxe més venut de la marca, i els ingressos per la venda d’aquest totcamí asseguren la viabilitat de la marca i la possibilitat de desenvolupar nous models de tall més esportiu, com l’Huracán EVO RWD, un model que vam conèixer fa pocs dies.

El CEO de Lamborghini, l’italià Stefano Domenicalli, va confirmar en una entrevista a Automotive News Europe que la marca prepara una versió híbrida endollable (PHEV) de l’Urus. Aquest futur SUV híbrid utilitzaria la tecnologia dels actuals Porsche Cayenne E-Hybrid i Bentley Bentayga Plug-In Hybrid, dos dels models més prestacionals del grup Volkswagen.

Ara bé, les intencions de Lamborghini són mantenir el seu icònic motor gasolina V8 (propulsor que utilitza l’actual Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid) i arribar a superar la barrera dels 700 o 750 CV en la versió més ecològica de l’Urus, que rebria l’etiqueta zero emissions gràcies al seu sistema electrificat.

L’arribada d’aquest nou Urus híbrid endollable anirà acompanyada d’una millora de la producció d’aquest model, ja que les previsions de Domenicalli són “passar de les 3.500 unitats anuals actuals a les 4.000 o 4.500 unitats aquest 2020”, ja que, tal com reconeix l’italià, la seva “oferta actual no és suficient per donar resposta a la demanda d’Urus”.