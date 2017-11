Lamborghini Terzo Milenio, viatge al futur

El Lamborghini Terzo Milenio és alguna cosa més que el prototip dels de Sat'Agata Bolognese al Saló de Milà que comença aquesta setmana a la capital llombarda. És tota una declaració d'intencions de la marca italiana, amb un model futurista i farcit de tecnologia. Estèticament, el Terzo Milenio resulta atractiu i espectacular. Extraordinàriament baix i ample, aquest Lamborghini sembla pensat per un ús competitiu al circuit, però poc pràctic per un ús real al carrer.

Això sí, el perfil d'aquest prototip és prou conegut, i manté l'essència estètica dels darrers models de la marca italiana. Per contra, el frontal i els grups òptics posteriors resulten realment revolucionaris i futuristes.

Tecnologia futurista

Per començar, el prototip de Lamborghini és elèctric. Si fins ara els superesportius fabricats a Sant'Agata Bolognese utilitzaven potents motors de gasolina V12 o V10, el nou Terzo Milenio aposta decididament per la mobilitat sostenible i sense emissions.

Això sí, el fet d'apostar per la mobilitat elèctrica no significa que Lamborghini vulgui perdre l'esportivitat ni la seva ànima competitiva: segons els seus creadors, el Terzo Milenio ha de poder fer 4 voltes al vell traçat de Nürburgring Nordschleife i recarregar les seves bateries en pocs minuts, tot un repte tecnològic que Lamborghini ha assumit de la mà del MIT (Massachusetts Institute of Technology).

La clau per oferir el màxim d'autonomia i rapidesa de recàrrega del vehicle és l'ús de supercondensadors en comptes de les tradicionals bateries de liti. Els supercondensadors tenen una major capacitat energètica, i es poden recarregar més fàcilment gràcies a l'ús de generadors que recuperin part de l'energia cinètica del mateix cotxe.

Els postulats tecnològics del Terzo Milenio semblen d'una pel·lícula de ciència-ficció: supercondensadors i carrosseries que es regeneren soles

La gran revolució del Terzo Milenio és el fet que utilitzi una carrosseria de fibra de carboni per emmagatzemar energia elèctrica mitjançant uns nanotubs ubicats entre les làmines de fibra de carboni de la carrosseria. A més, la carrosseria de fibra es podria arreglar sola en cas d'un petit cop o impacte, ja que disposa de petits canals capaços de generar calor, fondre la fibra de carboni del voltant i tancar les esquerdes o petits impactes.

Els condensadors entreguen el seu flux d'energia a cadascun dels quatre motors elèctrics que mouen el cotxe (un per cada roda), ubicats a cada extrem del cotxe, en un plantejament del repartiment del pes realment revolucionari.

Lamborghini encara no ha fet públic les xifres de potència del Terzo Milenio, que no deixa de ser un 'concept car' que anticipa el futur de la marca i les solucions tecnològiques del futur.