Lamborghini Siàn: un híbrid de 819 CV i 3,3 milions d’euros

El Siàn és un cotxe diferent de tot el que Lamborghini ha fet fins ara. D’entrada, aquest cotxe és un híbrid que marida un motor gasolina V12 amb un propulsor elèctric, una novetat inèdita per als de Sant’Agata Bolognese. I l’altre motiu que el diferencia és el seu nom, que per primer cop renuncia al d’un toro llegendari (Murciélago, Reventón, Aventador...) per passar a dir-se Siàn, un mot que en el dialecte bolonyès significa ‘llamp’ o ‘tempesta elèctrica’.

El Siàn arriba als 819 CV de potència i es converteix així en el Lamborghini més potent de la història gràcies al maridatge del motor de combustió de dotze cilindres en V de 785 CV i un petit motor elèctric de 34 CV més integrat a la caixa de canvis. En realitat el Siàn és un ‘mild hybrid’ o semihíbrid de 48 V, que en realitat mai farà moure el Siàn de manera totalment elèctrica més enllà de maniobres a baixa velocitat com les d’aparcament.

La gran novetat del Siàn és que no farà servir bateries de liti convencionals, sinó que farà servir un supercondensador tres cops més potent i més lleuger que una bateria de liti equivalent i que recuperarà energia gràcies al moviment cinètic del cotxe, com ara les frenades. El supercondensador emmagatzema aquesta energia per després oferir un ‘boost’ o extra de potència al motor de combustió en les acceleracions fins als 130 km/h, quan el sistema elèctric es desconnecta i deixa tot el protagonisme al motor V12 atmosfèric de la vella escola.

Més enllà de la seva innovadora aposta mecànica, el Siàn és un superesportiu molt agressiu que manté l’essència del disseny de Lamborghini amb alguns elements més moderns que el fan semblar més musculat i escultural, com ara els grups òptics posteriors o les generoses llandes forjades.

Per acabar, Lamborghini només fabricarà 63 unitats del Siàn en honor a l’any de fundació de la marca, el 1963, a un preu estratosfèric: les primeres informacions apunten que cada unitat costarà uns 3,3 milions d’euros, i tot i així no hi haurà prou producció per satisfer tots els clients interessats a adquirir aquest model.