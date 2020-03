Koenigsegg Gemera: un hipercotxe de 1.724 CV amb etiqueta ecològica

Ja és un clàssic que Christian von Koenigsegg, fundador de la marca de cotxes esportius artesanals Koenigsegg, sorprengui el món amb les seves creacions, a mig camí entre l’art i l’enginyeria més avançada. El Gemera és l'última obra d’aquest fabricant suec, un hipercotxe híbrid endollable amb 1.724 CV de potència i espai per a quatre ocupants que vol discutir l’hegemonia de Ferrari, Porsche, Lamborghini o Bugatti, entre d'altres.

L'última creació de Koenigsegg és un cotxe de tall GT, o gran turisme, amb capacitat per a quatre ocupants i pensat per poder fer trajectes llargs sense cansar els seus ocupants, amb una potència i capacitat dinàmica sorprenent. Els suecs només tenen previst fabricar 300 unitats d'aquesta joia sobre rodes, a un preu encara per confirmar però que superarà molt de llarg el milió d'euros.

Els interiors del Gemera són diàfans i amb prou capacitat per encabir-hi quatre adults sense problemes d'espai gràcies als quatre seients individuals de tall ergonòmic i esportiu, i carregats de tecnologia, ja que tots els comandaments del vehicle són digitals.

La seva carrosseria, molt aerodinàmica, no arriba a ser excessivament radical, i manté un disseny elegant i dinàmic. Realitzat sobre un xassís monocasc de fibra de carboni, el Gemera promet un pes de 1.850 quilos, i té una batalla –o distància– entre eixos de tres metres que l’ajuden a ser estable fins i tot circulant a 300 km/h. A més a més, Koenigsegg ha dotat el Gemera de direcció a l’eix posterior i de repartiment vectorial del parell per millorar el seu pas per corba i facilitar les coses a l’hora de maniobrar i circular.

Una mecànica increïble

Mecànicament el nou Gemera és un cotxe innovador i molt avançat que marida tres propulsors elèctrics amb un de tèrmic –o de combustió, si ho preferiu– amb una disposició molt original, ja que col·loca dos motors elèctrics de 500 CV a cadascuna de les rodes posteriors i un tercer motor elèctric en posició central, enganxat al cigonyal, que suma 615 CV més per obtenir una potència elèctrica total de 1.115 CV.

Als tres propulsors elèctrics cal sumar-hi un petit motor gasolina turbo de dos litres de cubicatge i tres cilindres en línia que a Koenigsegg han batejat com a Tiny Friendly Giant i que ofereix –atenció– 608 CV i 600 Nm de parell màxim i que pot funcionar amb gasolina convencional, amb etanol i amb metanol, i que utilitza un nou sistema de distribució variable que prescindeix de les vàlvules convencionals. En resum, una autèntica obra d’art de l’enginyeria sueca.

La suma de tots quatre motors ofereix una potència total conjunta de 1.724 CV i 3.500 Nm de parell, cosa que li permet accelerar de 0 a 100 en 1,9 segons i funcionar en un mode 100% elèctric a una velocitat constant de 300 km/h amb una autonomia superior als 50 quilòmetres. Però, si sumem la potència dels quatre motors en mode híbrid, l'autonomia total del cotxe és superior als 1.000 quilòmetres sense haver-nos d’aturar a fer benzina o endollar el cotxe. En definitiva, unes xifres gairebé demencials.