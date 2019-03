Kia avança com serà el nou Ceed ‘crossover’

Tot i que Kia ja compta amb diversos SUV compactes a la seva gamma (Sportage, Niro, Stonic i fins i tot Soul), ha decidit completar la seva oferta amb una versió ‘crossover’ o aventurera del nou Ceed, que vam poder provar fa poques setmanes.

Aquest nou Ceed ‘crossover’ –el nom del qual encara és un misteri– completarà una gamma que inclou les variants compactes o ‘hatchback’ de cinc portes i la versió més esportiva ProCeed, que també vam poder provar fa pocs mesos.

Tot i que encara és aviat per assegurar com serà la variant aventurera del Ceed, ja podem assegurar que disposarà d’una estètica esportiva, elegant, molt juvenil i no gaire diferent de les versions estàndard del model coreà.

Aquesta versió, que Kia espera que es converteixi en un autèntic èxit de vendes a Europa, és la resposta de la marca asiàtica al nou Ford Focus Active, el seu principal rival en el segment dels compactes i que ja està disponible al nostre mercat.