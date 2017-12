Jeep presenta la versió més radical del Wrangler

El Wrangler és un dels totterrenys més venuts al planeta. Aquesta icona de Jeep té un ventall de possibilitats de personalització en forma d’extres i accessoris gairebé infinita, com ens ha volgut demostrar Mopar, el preparador oficial de Jeep, al Saló de Los Ángeles.

El model en qüestió és un Wrangler Rubicon amb portes tubulars d’acer (és a dir, sense portes convencionals si no tubs forjats d’aquest material), una ximeneia o snorkel per passar rius o evitar la pols al sistema d’admissió pels camins polsegosos, una preciosa pintura verda específica, para-xocs especials sobredimensionats, reforç a la carcassa de la roda de recanvi,suspensions especials que eleven la carrosseria 5 centímetres, uns neumàtics especials preparats per BF Goodrich maridats amb unes llandes de 17 polzades, taloneres d’acer als passos de roda i a la batalla i un difusor reforçat a la part posterior.

Pel que fa als interiors, aquest Wrangler Rubicon preparat per Mopar inclou una pantalla tàctil de 8’4 polzades amb un protector específic al taulell de comandaments, catifes de goma i entapissats de cuir. Fins i tot Mopar ha preparat un accessori que es munta sobre el portó posterior i que incorpora una petita taula amb espai per dipositar-hi begudes i menjar per dinar a l’aire lliure.

Per acabar,aquest Wrangler Rubicon disposa d’una baca al sostre per transportar bicicletes, esquis o qualsevol material que volem fer servir al camp i a la muntanya, i un nou sistema d’il·luminació auxiliar amb tecnologia LED amb dos fars de 9 polzades i que es pot muntar davant de la calandra o del sostre, per incrementar la visibilitat i lluminositat del vehicle.