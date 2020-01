Jeep estrena els seus primers models híbrids endollables

Corren temps nous en el segment dels totterrenys i SUV, i Jeep no ha estat cap excepció i ha acabat presentant els seus primers models híbrids endollables o PHEV que la marca posa com a nomenclatura comercial 4xe.

Els dos primers models que la marca ha decidit electrificar són el Renegade 4xe i el Compass 4xe, que ja es poden reservar en línia en una primera edició que es podrà reservar mitjançant una paga i senyal de 500 euros fins el 9 de març, i com a premi rebríem un Wallbox per instal·lar al nostre aparcament i poder carregar el cotxe, a banda d’una extensió de la garantia del cotxe fins els 5 anys i de les bateries fins els 8 anys. Si per contra decidim optar per adquirir els models electrificats de Jeep pel nostre concessionari habitual, caldrà esperar com a mínim a l’estiu vinent per poder fer la reserva.

Estèticament els nous Renegade 4xe i Compass 4xe no es diferencien gaire dels models de combustió tradicional, i només denoten la seva condició per un equipament específic de sèrie que inclou llandes de 17 o 19 polzades, fars led en el Renegade 4xe i de xenó en el Compass 4xe, una gran pantalla tàctil de 8,4 polzades i una pantalla TFT de set polzades integrada en el quadre d’instruments, que ens ofereix informació sobre el nivell de càrrega de les bateries de liti.

Uns totterrenys ecològics

Mecànicament els Jeep sempre han estat associats a sistemes de tracció integral efectius, i els nous 4xe no renuncien a l’herència de la marca. El Renegade 4xe i el Compass 4xe tenen un sistema de tracció integral a les quatre rodes i tres modes de conducció anomenats Hybrid, Electric i E-save, que gestionen el maridatge entre el motor de gasolina i l’elèctric per allargar al màxim l’autonomia del cotxe o per obtenir la potència total del sistema de propulsió híbrid.

La suma dels dos motors (elèctric i de combustió) ofereix una xifra de potència prou respectable que s’enfila fins els 240 CV gràcies al maridatge d’un motor gasolina 1.3 de 179 CV i un elèctric de 60 CV més que actua sobre l’eix del darrere, associats a un canvi automàtic. En un mode de circulació totalment elèctric els Jeep Renegade 4xe i Compass 4xe tenen una velocitat punta de 130 km/h, i combinant la potència dels dos motors poden accelerar de 0 a 100 en poc més de set segons.

Les bateries dels nous Renegade 4xe i Compass 4xe ofereixen una autonomia totalment elèctrica d’un 50 quilòmetres i que es pot maximitzar en entorns urbans gràcies al sistema de frenada regenerativa que aprofita la força cinètica del vehicle. En un punt de càrrega domèstica, com en un Wallbox de 3 kW de potència, els híbrids de Jeep triguen unes tres hores i mitja en carregar del tot les bateries, però en un punt de càrrega ràpida de fins a 7,4 kW les bateries es poden carregar del tot en tan sols 100 minuts.

A més a més els primers híbrids endollables de Jeep reafirmen el seu compromís amb el medi ambient amb l’ús massiu de plàstics reciclats en els interiors i les proteccions inferiors dels cotxes, a més d’un nou dipòsit de combustible també format d’elements reciclats.

Malauradament caldrà gratar-se la butxaca per poder comprar un dels nous híbrids endollables de Jeep. La versió més econòmica del Compass 4xe que es pot reservar per internet, anomenada First Edition, té un preu base de 40.900 euros en el mercat espanyol. El Compass 4xe, per la seva banda, té un preu de venda de 44.900 euros.