Infiniti Q Inspiration Concept, la marca japonesa aposta pels elèctrics

Infiniti entra de ple en la batalla del cotxe elèctric de luxe amb prototip que presentarà al Saló de Detroit que començarà el pròxim 13 de gener. La marca japonesa presentarà al bressol de la indústria de l’automòbil un prototip o ‘concept car’ anomenat Q Inspiration Concept, que recull la filosofia i el nou llenguatge d’estil en un futur immediat.

Aquest és el primer model dissenyat per Karim Habib, fitxat ara fa uns mesos per Infinti després d’haver creat escola a BMW, on va dirigir el disseny de la marca els darrers cinc anys. A diferència dels models fabricats fins ara per Infiniti, aquest Q Inspiration Concept trenca amb el plantejament tradicional de les carrosseries de tres volums i obre la porta a un disseny més estilitzat, amb predomini de les formes arrodonides i línies clares que evoquen una silueta més elaborada i amb algunes reminiscències cupès.

Però més enllà del nou llenguatge estètic d’aquest prototip la gran aposta del Q Inspiration Concept és la seva motorització i configuració mecànica, ja que –tot i que la marca japonesa no ho vol confirmar oficialment- aquest prototip serà un model elèctric (probablement amb dos motors, un sobre cada eix), tracció integral, molta potència, una autonomia al voltant dels 500 quilòmetres i probablement amb diversos sistemes que configuirin una aposta per la conducció autònoma.

El Q Inspiration Concept serà presentat el pròxim 15 de gener al vespre, però de moment ja té l’honor de ser el primer cotxe que ha aixecat expectació mediàtica d’aquest 2018.