Hyundai presenta un camió d’hidrogen de zero emissions

Fins ara Hyundai mai s’havia atrevit a fabricar camions ni a tenir presència en el segment dels vehicles industrials. Amb el nou HDC-6 Neptune Hyundai ha entrat per la porta gran en el segment dels vehicles industrials sostenibles i vol discutir l’hegemonia del camió elèctric de Tesla.

Els vehicles impulsats per cèl·lules d’hidrogen tenen alguns avantatges importants respecte als vehicles totalment elèctrics, com ara més autonomia i més rapidesa a l’hora d’omplir el dipòsit, i mantenen unes xifres de zero emissions de gasos contaminants.

A més a més, el fet de no haver d’utilitzar bateries de ions de liti fa que aquests vehicles siguin una mica més lleugers i sobretot presentin una capacitat de càrrega superior a la dels vehicles industrials elèctrics, que necessiten més espai per allotjar les seves bateries.

Segons afirmen els dissenyadors de la marca coreana el disseny d’aquest camió d’hidrogen s’inspira en els camions i locomotores americanes dels anys 30, amb una clara influència estilística de l’art déco.

El nou HDC-6 Neptune utilitza càmeres d’alta resolució en comptes de retrovisors convencionals i un interior diàfan i minimalista. A banda de ser un exercici de disseny, aquest HDC-6 Neptune és també un vehicle avançat des d'un punt de vista tecnològic, ja que incorpora un sistema de head-up display i un parabrisa que projecta una sistema de realitat augmentada que millora la informació que pot rebre el conductor.

Per acabar, el remolc d’aquest prototip coreà és un espai refrigerat per nitrogen líquid, un combustible que és capaç de refredar més ràpidament i de manera més eficaç que els sistemes de refrigeració tradicionals, alimentats per gasoil.