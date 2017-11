Hyundai i30 N, escac als GTI europeus

Audi té els RS, Mercedes els AMG, BMW les variants M, Seat té els Cupra, Alfa Romeo els QV i Volkswagen, els R. Els models N són les noves versions esportives de la marca coreana Hyundai, disposada a guanyar-se un lloc entre els principals compactes esportius del món.

Arguments no li falten, al flamant i30 N. Partint d’un bloc motor gasolina de quatre cilindres i dos litres el flamant i30 N arriba als 250 CV de potència, tot i que les versions N Performance arriben als 275 CV de potència, associat a un esquema de tracció davantera i -el factor més apreciat pels puristes- a un canvi de marxes manual de 6 velocitats.

El nou i30 N disposa també de diversos modes de conducció (Eco,Normal, Sport, Custom i Mode N) que permet variar la resposta i el caràcter del compacte esportiu coreà, que en el mode més explosiu pot accelerar de 0 a 100 en poc més de 6 segons.

Tot i ser un cotxe de tracció davantera, aquest i30 N promet sensacions fortes al volant, ja que l’encarregat de les versions N és l’alemany Albert Biermann, antic cap de la divisió BMW Motorsport. L’equip de Biermann, principalment europeu, han posat a punt aquest i30 N al sempre exigent Nürburgring Norsdschleife, i entre altres, incorpora elements com un sistema de suspensió variable electrònicament, autoblocant mecànic, i un paquet aerodinàmic específic que millora el coeficient aerodinàmic del compacte coreà.

A més dels elements purament estructurals, el noi i30 N incorpora també diversos detalls estètics com ara les pinces de fre de color vermell, les exclusives llandes de 18 i 19 polzades que faran les delícies dels amants dels cotxes esportius. El nou i30 N ja està a la venda a partir de 33.000 euros, tot i que amb els descomptes i promocions vigents, és possible comprar-lo per uns 27.500 euros, un preu sensiblement inferior al dels seus competidors europeus.