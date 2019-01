Ford estrena el Mondeo híbrid familiar, un cotxe ecològic amb accent valencià

El Ford Mondeo és una de les millors berlines del mercat. La seva relació qualitat-preu és encertada, el seu disseny és atractiu i sap maridar confort i dinamisme a parts iguals, però no ha acabat de trobar la clau de l’èxit al Vell Continent, on encara està lluny de combatre les xifres de vendes dels fabricants alemanys.

Ford ha decidit actualitzar lleugerament el Mondeo de cara a la segona meitat de la seva vida comercial, afegint una calandra més definida, nous fars antiboira davanters i posteriors de tecnologia led i nous para-xocs inferiors que estilitzen la línia del Mondeo.

Els nord-americans també incorporen nous dissenys de llandes de 17 i de 18 polzades i algunes millores a l’interior, on destaca un nou selector circular que fa les funcions de palanca de canvi en els models automàtics i una important millora en els materials i la qualitat dels ajustaments dins l’habitacle.

Mecànicament el Mondeo introdueix un nou motor dièsel 2.0 EcoBlue que compleix amb les noves normatives anticontaminació comunitàries amb potències de 120, 150 o 190 CV i una nova transmissió automàtica de vuit relacions. Ford manté el motor gasolina 1.5 EcoBoost de 165 CV, que també es podrà associar al nou canvi dels americans.

Mondeo Hybrid Sportbreak

Però la principal novetat de Ford és el nou Mondeo híbrid familiar, ja que fins ara la versió híbrida del Mondeo (que vam provar ara fa uns mesos i ens va agradar força) només estava disponible amb la carrosseria sedan o de tres volums.

El Mondeo Hybrid Sportbreak és la resposta a les necessitats i les preferències dels compradors europeus, més proclius a aquestes carrosseries de tall familiar i que Ford fabricarà en exclusiva a la planta d’Almussafes, al País Valencià.

Aquesta versió familiar pot circular en mode totalment elèctric i ofereix una potència total combinada de 187 CV gràcies a la suma del motor gasolina 2.0 de cicle Atkinson amb un motor elèctric i una bateria d’ions de liti d’1.4 kW de capacitat.

Tot i que aquest Mondeo híbrid familiar tampoc serà endollable (PHEV), Ford promet un consum de carburant de poc més de 4 litres cada 100 quilòmetres gràcies, en part, al sistema de frenada regenerativa que recupera fins el 90% de l’energia cinètica del vehicle per carregar les seves bateries.

Per acabar els nous Mondeo incorporen també el sistema d’infoentreteniment SYNC 3 de Ford amb una pantalla tàctil de 8 polzades i estan preparats per rebre o instal·lar sistemes de conducció autònoma com els que Ford es troba desenvolupant de la mà de Google. De moment el Mondeo incorporarà un nou sistema de creuer adaptatiu que permetrà circular a una velocitat determinada mantenint la distància de seguretat amb els vehicles que el precedeixen, a banda d’un nou limitador de velocitat que es relacionarà amb el sistema que reconeix les senyals per circular sempre dins els velocitats legals en cada tram.