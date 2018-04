Ford presenta el nou Focus: més tecnològic i esportiu que mai

Ford ha presentat la quarta generació del Focus, el seu cotxe estrella del que ha venut més de 16 milions d’unitats des de la seva aparició al mercat l’any 1998. Vint anys després del seu naixement, el Focus s’ha consolidat com un dels vehicles amb millor relació qualitat-preu del mercat, i en més d’un mercat fins i tot ha estat capaç de destronar al totpoderós Volkswagen Golf, rei dels compactes al Vell Continent.

El nou Focus, que arribarà al nostre mercat aquest estiu, disposarà de carrosseries de cinc portes en format compacte o ‘hatchback’ i familiar o ‘station wagon’, i destaca per una imatge més esportiva, juvenil i afilada que el seu predecessor gràcies a un capó més llarg, afilat i agressiu i un muntant posterior que cau de forma més vertical, amb certes reminiscències cupè, sobre el maleter.

Això sí, el nou Focus conserva la calandra hexagonal del frontal, per bé que en un disseny més estilitzat, associat a uns grups òptics estilitzats amb tecnologia led. La part posterior del cotxe és la que presenta un major canvi estètic i de llenguatge estilístic, abandonant els fars posteriors que mai no van acabar de convèncer al públic general en la darrera generació i apostant per un disseny més neutre, que recorda una mica a les solucions estètiques dels actuals BMW Sèrie 1, Fiat Tipo i Hyundai i30, per exemple.

Els diversos acabats i nivells d’equipament anomenats Trend, Titanium, ST-Line i Vignale modifiquen una part de la personalitat del cotxe, fent-lo més esportiu o elegant en funció de la versió desitjada. Ara bé, Ford no s’ha arriscat gaire en l’aposta estètica del seu nou model i ha apostat per una estètica menys radical o passional que el del primer Focus, que va suposar una autèntica revolució estètica ara fa vint anys i va tenir una gran acollida comercial.

Els interiors del nou Focus també aposten per un llenguatge minimalista, discret i racional, que destaca per la seva oferta tecnològica, que inclou un ‘head-up display’ opcional, carregador sense fils, connexió Bluetooth i wifi amb el nou sistema d’infoentreteniment SYNC 3 compatible amb Android Auto i Apple Car i una nova apntalla tàctil central de 8 polzades.

A més el nou Focus inclou una important càrrega tecnològica en matèria de seguretat que inclou un sistema de col·lisió millorat que detecta vianants i ciclistes fins i tot en condicions d’escassa visibilitat, assistent de direcció evasiva que ajuda a reaccionar en una situació de risc, detector de trànsit creuat i frenada automàtica, assistent d’aparcament, control de creuer adaptatiu (que manté la distància i velocitat amb la resta de vehicles), assistent de manteniment en el carril i un nou sistema d’il·luminació adaptatiu.

Una mecànica eficient

El nou Focus estrena una nova plataforma anomenada C2 que manté les mides de la generació anterior però millora la batalla o distància entre eixos per oferir millor quotes d’habitabilitat, espai i confort als seus ocupants. A més, l’ús massiu de materials més lleugers permet que el nou Focus pesi 88 quilos menys de mitjana que el seu predecessor.

Aquesta nova plataforma s’associa, d’entrada a 8 opcions mecàniques: 5 de gasolina EcoBoost i 3 dièsel EcoBlue de tres i quatre cilindres amb potències compreses entre 85 i els 182 CV. Val a dir que Ford presentarà versions esportives ST de més de 200 CV els pròxims mesos, i que la marca oval ha confirmat una nova versió RS que es rumoreja podria arribar als 400 CV. Les mecàniques més discretes aniran associades a canvis manuals i tracció davantera, mentre que el nou canvi automàtic de 8 relacions no es podrà associar a tots els propulsors.

Hi haurà versions ST i RS del nou Focus, que prometen potències al voltant dels 400 CV

Ford ha millorat també els tres mapes electrònics que modifiquen la resposta del motor, direcció, amortidors i canvi automàtic en funció del mode de conducció escollit (‘Normal’, ‘Sport’ i ‘Eco’) i que per primer cop també modifica els paràmetres del control d’establitat permetent que l’electrònica sigui més o menys intrusiva.

Una de les claus de l’èxit del Focus ha estat la gairebé llegendària qualitat del seu xassís, sempre una passa -o dues- per sobre de la mitjana del segment. En aquesta nova generació Ford utilitza una suspensió posterior independent que millora la tracció i l’eficàcia del cotxe en trams revirats, associat al nou sistema electrònic CCD, que monitoritza, tramet i adapta la resposta i la rigidesa dels amortidors en funció de les condicions d’adherència i tracció.

Tot i que Ford no ha volgut pronunciar-se al respecte, el nou Focus disposarà de mecàniques híbrides i híbrides endollables o ‘plug-in’ en el fotru, ja que la plataforma C2 està desenvolupada per integrar motors elèctrics. Una versió totalment elèctrica podria no estar del tot descartada, tot i que no sembla ser la prioritat de Ford ara mateix.

Una versió campera

Potser la novetat més gran del nou Focus és l’aparició d’una variant ‘crossover’ anomenada Focus Active, que respon a les necessitats d’aquells compradors enamorats de l’estètica totcamí o que facin petites incursions fora de l’asfalt però no volen renunciar a un compacte.

La variant Active disposa de proteccions de baixos i dels passos de roda de plàstic negre i uns interiors amb entapissats especifics i una motllura de color blau a la consola central. Meànicament no introdueix cap canvi més enllà d’una suspensió una mica més elevada per sortejar petits objectes o desnivells no gaire importants.