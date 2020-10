Ford Bronco Overland: per acampar a cel obert

La crisi del coronavirus ha fet més palesa la tendència creixent des de fa uns quants anys pel que fa a la demanda de vehicles per acampar al medi natural. Ford és conscient d’aquesta realitat i oportunitat de negoci, i per això ha aprofitat el seu espectacular Bronco –el 4x4 més esperat dels últims anys– per presentar un prototip anomenat Bronco Overland, ideal per viure aventures lluny de la civilització aprofitant un esdeveniment celebrat per la marca a l’estat de Tennessee, als Estats Units.

Encara no sabem si el Bronco Overland serà un acabat més de la gamma del nou model de Ford o si s’oferirà en format d’articles i extres per poder personalitzar a mida les necessitats de cada client, però el prototip presentat ha generat una gran expectació tant a Amèrica com a Europa, on aquests vehicles compten cada vegada amb més adeptes.

El Ford Bronco Overland és un prototip bastit sobre la base d’un Bronco Badlands de quatre portes i dotat amb una sèrie d’extres, entre les quals destaquen uns neumàtics de contacte BF Goodrich KM3, unes llandes de 17 polzades, un nou para-xocs d’acer, una barra de llum diürna sobre el bastidor i sis mòduls més ubicats en el sostre del vehicle que proporcionen il·luminació en tot el seu entorn (360 graus).

Però la gran estrella d’aquest Bronco Overland és la seva tenda de campanya Yakima amb capacitat per a dues persones adultes, muntada sobre el sostre del vehicle. A més, aquest prototip disposa d’altres elements com una nevera lliscant sobre el maleter, que també pot allotjar un pràctic paquet de cuina, cadires i fins i tot una taula plegable. Per si les coses es compliquen i necessitem demanar ajuda, el Bronco Overland també disposa d’una ràdio de banda ciutadana (BC) que permet que els usuaris del vehicle mai es quedin penjats fins i tot allà on no arriba la cobertura dels telèfons mòbils.

Amb tot, aquesta mena de vehicles no acaben de quadrar amb la legislació espanyola i catalana, ja que en cas de voler fer-lo servir, o d'agafar-ne un de similar, només es podria acampar en un càmping o zona expressament autoritzada a aquest efecte, ja que fora dels llocs assenyalats està prohibit.