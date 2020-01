Fiat 500 Hybrid i Panda Hybrid : democratització ecològica

Fiat ha presentat les versions mild hybrid o microhíbrides dels 500 i Panda, dos models que en realitat són el mateix cotxe amb diferent carrosseria. En tots dos casos la seva mecànica marida un motor gasolina atmosfèric 1.0 Firefly de tres cilindres i que ofereix 70 CV i 90 Nm de parell amb un sistema mild hybrid que compta amb un motor auxiliar d’arrencada o generador BSG que allibera el motor de combustió de l’encesa i arrencada del sistema i d’haver d’alimentar les tasques elèctriques, com ara el sistema d’enllumenat o l’aire condicionat.

El propulsor d’arrencada o generador BSG de 12 V pot recuperar l’energia cinètica de les frenades i desacceleracions per emmagatzemar energia a les bateries de liti d’11 ampers. A més, els dos models poden desconnectar de tot el motor de combustió quan circulen a velocitats inferiors als 30 km/h, una possibilitat molt útil per circular per carrers de vianants o maniobrar a l’hora d’estacionar.

Els dos models, Panda i 500 Hybrid, reben així l’etiqueta ECO de la DGT que els permet circular per zones restringides i de baixes emissions sense cap problema, a un preu que en el cas del Panda es fixarà al voltant dels 15.000 euros.

Cap dels dos models destaca per una estètica que els diferenciï en excés de la resta de la gamma, més enllà de les plaques amb una inscripció Hybrid a la carrosseria i un nou entapissat de seients que utilitza plàstic reciclat (90% terrestre i 10% d’origen marí).

Per acabar, aquests models no són més que l’aperitiu dels futurs 500e i Panda elèctric, que han de ser presentats durant la segona meitat d’aquest 2020 i que es fabricaran a la planta de Mirafiori, al nord d’Itàlia.