Ferrari SF90: el descapotable més potent de la història (i amb mecànica endollable)

Ja fa més d’un any que Ferrari va presentar el nou SF90 Stradale, un model híbrid endollable amb etiqueta ecològica i que pot circular sense por de les restriccions gràcies als tres motors elèctrics que afegeixen 220 CV als 780 CV que entrega el motor gasolina de vuit cilindres en V (o V8) per sumar uns espectaculars 1.000 CV de potència total combinada.

Ara els de Maranello han anat més enllà amb la versió descapotable, o Spider, del fantàstic esportiu italià, una joia que manté la mateixa potència de 1.000 CV i que pot arribar als 340 km/h de velocitat màxima. La principal diferència amb la versió cupè, més enllà del sostre obert, és que la nova versió presenta un pes extra de 100 quilos per allotjar el mecanisme i el reforç estructural del seu sostre rígid.

El nou SF90 Spider pot obrir o tancar el sostre rígid en uns 14 segons a velocitat igual o inferior als 45 km/h, i el vidre posterior es pot obrir o tancar a voluntat del conductor per sentir més o menys com rugeix el motor de gasolina de vuit cilindres.

Els motors elèctrics del Ferrari SF90 Spider permeten que el cotxe circuli uns 20 o 25 quilòmetres en mode elèctric. Dos dels motors estan situats a l’eix davanter, i el tercer, just entre el motor de combustió i la transmissió de vuit relacions i doble embragatge de l’eix posterior.

Tot i el pes extra d’aquesta versió descapotable, el nou SF90 Spider manté la mateixa relació de pes entre eixos (un 45% del pes total sobre l’eix davanter i un 55% sobre el posterior) i el mateix esquema de tracció integral a demanda (només el motor elèctric envia potència a l’eix davanter, com en la versió cupè) i canvi automàtic de doble embragatge. On els enginyers de Ferrari sí han incidit ha estat en el sistema de gestió de tracció electrònic, reprogramat per poder ajustar-se al pes d’aquest model descapotable i enviar el parell a cada roda en funció de les necessitats de tracció immediates del vehicle.

Pel que fa als interiors, aquesta versió descapotable no incorpora cap novetat respecte al model cupè i manté el quadre d’instruments digital de 16 polzades i el sistema head-up display que es projecta sobre el parabrises i ofereix les informacions més rellevants pel conductor.

De moment Ferrari només ha publicat el preu base de l'SF90 Spider al mercat italià, i aquest serà de 473.000 euros. Molt probablement el seu preu al mercat espanyol encara serà més alt, i s’aproximarà molt al mig milió d’euros, una xifra realment elevada i a l’abast de poques butxaques, però que no serà un impediment per convertir aquest descapotable híbrid endollable en un dels cotxes més desitjats del mercat.