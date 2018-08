Ferrari 488 Pista Spider, el nou descapotable de Maranello

El 488 Pista Spider no és un Ferrari descapotable qualsevol: es tracta del cinquantè descapotable de la història de la marca transalpina, i per això els de Maranello han volgut presentar-lo oficialment durant el Concurs d’Elegància de Pebble Beach, a Califòrnia.

I és que els Estats Units sempre han sigut el primer mercat dels esportius italians, sobretot en les versions Spider (o descapotable), on són molt més populars que al Vell Continent. El 488 Pista Spider deriva del 488 Pista cupè, i utilitza el mateix motor V8 de quatre litres de cilindrada que ofereix 720 CV i 770 Nm de parell associat a un canvi automàtic de vuit relacions.

Les variants descapotables acostumen a ser més pesants que les versions cupè, ja que han de reforçar la carrosseria per motius de seguretat en cas d’accident. Ferrari ha intentat mantenir el pes del model a ratlla mitjançant l’ús massiu de materials com l’alumini, la fibra de carboni i els entapissats d’Alcantara per homologar un pes de 1.380 quilos, cent quilos més que la versió cupè.

Els enginyers de Maranello han revisat l’arquitectura de suspensions i el tacte de la direcció per oferir un cotxe amb un tacte molt esportiu, i estrenen un nou sistema de control anomenat Ferrari Dynamic Enhancer (FDE) que controla les inèrcies i reaccions del cotxe al límit (com per exemple les derrapades) i el fa més apte per a un ús diari. Tanmateix, els conductors més atrevits poden desconnectar aquest sistema i tractar de negociar i domesticar tota la potència bruta del descapotable italià.

El 488 Pista Spider passa per ser un dels descapotables més esportius i reactius del mercat tot i pesar 100 quilos més que el cupè del qual deriva

Estèticament el 488 Pista Spider no difereix de la variant cupè més enllà d’unes noves llandes de 20 polzades amb forma de diamant exclusives per a aquesta versió descapotable, tot i que opcionalment també es podran adquirir unes llandes de fibra de carboni un 20% més lleugeres que les de sèrie.

Tenint en compte que el 488 Pista té un preu base d’uns 250.000 euros, podem imaginar que el nou 488 Pista Spider no baixarà dels 300.000 euros (encara no s'ha confirmat el preu al nostre país) i arribarà durant la primavera del 2019.