Ferrari Omologata: una obra d'art única al món

La majoria de mortals als quals agraden els cotxes somien amb tenir un Ferrari. Ara bé, el món dels col·leccionistes de cotxes adinerats és una altra realitat en què es valora, per sobre de tot, l’exclusivitat dels models i la seva originalitat. I dins d’aquest grup, els cotxes fets a mida o one-off són una de les rareses més desitjades i cotitzades del món.

Des d’un punt de vista metafísic o filosòfic, aquest Ferrari Omologata és en realitat un Ferrari 812 Superfast modificat fins a l’extrem (de fet, només conserva el parabrises i els fars davanters del model original), però per als col·leccionistes el Ferrari Omologata és un model únic i especial que augmentarà exponencialment la seva cotització al llarg dels anys.

Aquest one-off manté el motor V12 del model del qual deriva, amb una potència màxima de 800 CV i 718 Nm de parell, però utilitza un llenguatge estètic únic i diferent, en un exercici de disseny liderat pel Flavio Manzoni i que vol ser un homenatge als Gran Turisme de Ferrari dels anys 50 i 60 del segle passat, amb referències estilístiques dels 250 LM i 250 GTO.

Després de dos anys de treball en el departament de models especials a Maranello, el Ferrari Omologata ja està enllestit per ser entregat al seu propietari, del qual només sabem que és europeu (o europea) i que ha estat caçat a la pista de proves de Ferrari a Fiorano ara fa poques setmanes.

El color escollit per a aquesta unitat tan exclusiva és un color pràcticament inèdit a Ferrari anomenat Rosso Magma –pocs clients demanen un vermell que no sigui l’anomenat Rosso Corsa– i amb el número set present en diversos vinils de la carrosseria, que fa un contrast esportiu i elegant amb els seients esportius entapissats de color vermell.

És impossible saber el preu final del Ferrari Omologata, que ha sigut batejat amb aquest nom després que el client fes especial esment que desitjava que el seu Cavallino Rampante acomplís amb les normes i homologacions comunitàries actuals necessàries per poder fer servir el cotxe per carretera oberta i no fer-ne un ús privat en circuits tancats, com acostuma a passar amb aquestes unitats tan exclusives.