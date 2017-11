Expoelectric, l’esdeveniment de cotxes elèctrics més important del sud d’Europa

Durant tot el cap de setmana (11 i 12 de novembre) el passeig Lluís Companys, a l'altura de l’Arc de Triomf, acollirà la setena edició de l’Expoelectric, la trobada de fabricants, institucions i públic més important del sud d’Europa, que, a més, és gratuïta per a tots els visitants

L’edició d’aquest any compta amb la presència de marques que aposten per la mobilitat elèctrica i sostenible, com ara Nissan, Renault, Audi, Citroën, Volkswagen, Kia, Peugeot o les fabricants de motos catalanes Volta i Torrot, entre d'altres.

A més, l’exposició comptarà amb diverses activitats, com l’Expotest, on els visitants que ho desitgin podran provar diversos vehicles elèctrics, que inclouen cotxes, motos o bicicletes, o assistir als e-Col·loquis, un fòrum obert moderat pel meteoròleg de TV3 Francesc Mauri que comptarà amb dos eixos de debat principals, centrats en els blocs temàtics ‘Elèctric VS combustió’ i ‘Vehicle elèctric i autoconsum eficient / Subvencions al consumidor’.

La gran novetat d’aquest any és el format e-Casa, una activitat promoguda per l’Institut Català d’Energia que vol aprofundir en les possibilitats de les llars alimentades per energies renovables i en el paper del cotxe elèctric, que es pot alimentar de la mateixa xarxa o esdevenir un subministrador d’energia mòbil per a les llars sostenibles.