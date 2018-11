Elon Musk afirma que el ‘pickup’ de Tesla serà un vehicle ‘ciberpunk’

El ‘ciberpunk’ és un gènere literari i cinematogràfic que té com argument diferencial una ambientació futurística i distòpica, amb una relació més intensa els humans amb la tecnologia i els robots. Sense anar més lluny, aquesta tendència artística té com elements fundacionals les pel·lícules de Blade Runner o el manga Akira, entre altres. El ‘ciberpunk’ inclou alguns gèneres amb un fort creixement al nostre país -i al món occidental- com els ‘steampunk’, els ‘hackers’ o la literatura postmoderna.

Elon Musk ha qualificat a la seva camioneta com un vehicle ‘ciberpunk’ en una extensa entrevista a Recode, la pàgina de noves tecnologies més important de Silicon Valley. Durant l’entrevista el fundador de Tesla ha afirmat estar “molt excitat amb el ‘pickup’ de Tesla” al que ha qualificat com un vehicle “superfuturista i ‘ciberpunk’” que vol canviar les regles del joc.

El futur ‘pickup’ de Tesla serà un cotxe realment gran, tant que fins i tot hi ha qui li demana si serà una camioneta o un camió. Musk respon a la pregunta afirmant que “no importa si la gent hi veu un camió convencional o un ‘pickup’. El que vull és expulsar a les camionetes, furgonetes i camions que utilitzen el dièsel o la gasolina de les carreteres dels Estats Units”.

Vull expulsar els camions dièsel i gasolina de les nostres carreteres Elon Musk - Fundador de Tesla

Vist l’entusiasme de Musk amb el seu ‘pickup’, els entrevistadors demanen els secrets del vehicle, al que Musk contesta que no pot avançar gran cosa, però disposarà de “tecnologies futuristes i sorprenents, capaces d’aturar-nos el cor, realment sorprenents”. A partir d’aquestes paraules podem deduir que el nou Tesla introduirà un sistema de conducció totalment autònom, probablement amb una gran autonomia i una potència superior als 1.000 CV convencionals.

Per acabar, Musk deixa oberta la porta a fabricar versions més petites de la seva camioneta "si el mercat ho demana", tot i que creu que la mida del vehicle "no serà un problema" als Estats Units. I és que a ningú se li escapa que els 'pickup' són els vehicles característics dels nord-americans, i que la Ford F-150 porta gairebé 40 anys liderant el rànquing de cotxes més venuts als Estats Units.