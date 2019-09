Ducati è Rossa: una moto elèctrica inspirada en la Fórmula 1

Ducati està treballant en la seva primera moto elèctrica d’altes prestacions, i la Ducati è Rossa és el primer prototip conceptual de la marca. Aquesta motocicleta elèctrica s’inspira en el disseny aerodinàmic de la Fórmula 1 i en la tradició del disseny de les motos de tipus ‘cafe racer’ dels anys 60 del segle passat, per oferir un resultat visual espectacular i atractiu.

La Ducati è Rossa dissenyada pel francès Romain Gauvin utilitza materials lleugers com ara un xassís de fibra de carboni i l’ús massiu de plàstics i alumini en els diferents elements de la moto. Particularment destaquen els estilitzats grups òptics led, el quadre de comandaments oled (o led orgànic) i el seient de pell inspirat en les jaquetes de pell del segle passat.

El punt de càrrega de la Ducati è Rossa és sota el seient, per bé que aquest prototip no va més enllà de ser un exercici de disseny i no especifica la capacitat de les bateries de liti ni el temps d’espera per carregar-les.

Malauradament, la Ducati è Rossa no arribarà mai a fabricar-se en sèrie, però no deixa de ser un interessant exercici de disseny que mostra com podria ser el futur de les motos elèctriques esportives i d’altes prestacions.