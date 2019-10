Ducati Streetfighter V4: una moto de videojoc

Els de Borgio Panigale no s’estan de res: la nova Streetfighter V4, que tot just ha presentat avui, és una moto naked –és a dir, sense carenat– que homologa tan sols 178 quilos de pes i una potència de 208 CV gràcies al seu motor V4 (o de quatre cilindres en V, si ho preferiu), que el converteixen en la moto esportiva de carrer amb més bona relació entre pes i potència del mercat.

Estèticament, aquesta superbike de Ducati manté l’essència del disseny de les motos italianes, amb un manillar ample, línies estètiques agressives i aerodinàmiques, quatre alerons laterals que milloren la tracció, fars led i un seient més baix que millora el centre de gravetat de la moto.

Opcionalment aquesta Streetfighter V4 pot associar-se a una cua d’escapament signada per Akrapovic que eleva la potència als 216 CV o a una versió del sistema d’escapament fabricada en titani que alleugereix sis quilos el pes total i eleva la potència fins als 220 CV.

Aquesta moto no vol renunciar a tot l’equipament tecnològic i de seguretat propi de les motocicletes d’altes prestacions, i presenta una pantalla TFT que fa les funcions de quadre de comandaments, i una pila d’ajudes electròniques i possibilitats de configuració que inclouen diversos mapes o modes de conducció, un ABS Cornering EVO, un canvi semiautomàtic, control de tracció específic i el sistema d’arrencada Ducati Power Launch, entre d'altres.

Per si aquesta motocicleta sembla poc, els de Borgio Panigale també comercialitzaran una versió anomenada Ducati Streetfighter V4 S amb llandes forjades signades per Marchesini i un sistema de suspensió electrònica signada per Öhlins amb forquilla i amortidors específics heretats de les motos de competició que milloren la rigidesa i capacitat dinàmica de la motocicleta.

Arribats a aquest punt tothom té clar que la Streetfighter V4 no és una moto barata. Ducati la posarà a la venda a partir del gener a un preu base de 21.990 euros, que s’eleven fins als 25.490 de la versió Streetfighter V4 S.