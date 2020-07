Dodge Challenger SRT Super Stock: benvinguts a l’infern

No hi ha res més americà que un muscle car amb motor V8 atmosfèric, i cap d’ells es pot comparar a la potència i disseny del Dodge Challenger, que està decidit a demostrar la seva superioritat sobre els seus eterns rivals, el Ford Mustang i el Chevrolet Camaro.

L'última evolució del Challenger SRT és el Super Stock, el model que vol substituir els ja coneguts Hellcat Redeye i Demon, que fins ara eren els muscle cars més potents de la història. Però aquest Challenger SRT Super Stock passa dels 808 CV dels seus predecessors als 819 CV de potència, una petita dosi que serveix com a justificació de la seva existència.

Un cop més, i com a bon muscle car americà, aquest cotxe mai serà competitiu en un circuit, ni tampoc signarà un registre decent a Nürburgring. Els nord-americans no estan gaire interessats a posar-se a negociar revolts a gran velocitat, i aquest Challenger SRT Super Stock ha nascut per derrotar rivals en les populars curses d'acceleració o drag races dels Estats Units.

Tant és així que el Challenger SRT Super Stock pren el nom de la categoria Super Stock de les curses d’acceleració o drag races nord-americanes, i pren com a base el Challenger SRT Hellcat per eixamplar la seva carrosseria uns quants centímetres i millorar el llegendari motor V8 6.2 HEMI fins als ja anunciats 819 CV i 959 Nm de parell enviats directament sobre l’eix posterior i administrats per un canvi automàtic amb convertidor de parell de vuit relacions.

Tota aquesta potència val al Challenger SRT Super Stock per poder accelerar de 0 a 100 en 3,25 segons, o per poder fer un quart de milla (equivalent a 402 metres) en tan sols 10,5 segons. No és cap novetat, però per fer-nos-en una idea, aquest Challenger SRT Super Stock és capaç de derrotar molts Ferrari, Aston Martin, Lamborghini (o Tesla) amb un preu de venda sensiblement inferior, ja que aquesta evolució explosiva del Challenger té un preu de venda de 79.000 dòlars, poc més de 70.000 euros al canvi actual.

Una màquina com el Challenger SRT Super Stock necessita una posada a punt específica, i per això a Dodge han confiat en una suspensió adaptativa signada per Bilstein, uns frens d’alt rendiment d’origen Brembo i uns neumàtics especials amb mides 315/40 sobre llandes de 18 polzades.