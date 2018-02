Dacia Duster, torna el SUV més barat del mercat

La segona generació del Dacia Duster millora la mecànica i la càrrega tecnològica del model de la primera generació, però la filial de Renault ha entès que la seva millor carta segueix sent els seus preus ajustats i les unitats més senzilles amb motor de 114 CV i tracció davantera, tindran un preu de 10.860 euros, possibles descomptes promocionals al marge.

La gamma del Duster segueix oferint motors gasolina de 115 o 125 CV i dièsel de 90 o 110 CV associats a canvis automàtics i manuals, esquemes de tracció davantera o integral i quatre nivells d’equipament anomenats “Access”, “Essential”, “Comfort” i “Prestige”. Els nivells d’equipament més elevats inclouen climatitzador automàtic, noves ajudes a la conducció (control de descens, arrencada en pujada, etc.), una nova càmera d’aparcament amb vista zenital de 360 graus i fins i tot una brúixola i un gràfic amb l’inclinació del vehicle per optimitzar-ne el rendiment fora de l’asfalt.

Estèticament el nou Duster no varia massa respecte a la generació anterior: línies més marcades, nervadures laterals més pronunciades i grups òptics amb tecnologia LED són algunes de les poques novetats. Pel que fa als interiors Dacia ha dotat el Duster de materials amb una mica més de qualitat (plàstics més tous, algun detall cromat, etc.) i hi ha integrat una pantalla tàctil amb un navegador més ràpid i amb millor qualitat d’imatge.