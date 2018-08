DS X-Tense: el cotxe del futur tindrà 1.360 cavalls (i màquina de cafè)

Predir el futur és una tasca gairebé impossible, però els francesos de DS (que ja funciona com una marca independent de Citroën) ho han intentat amb el X-Tense, un prototip elèctric fabricat íntegrament amb fibra de carboni i una potència de més del 1.000 cavalls.

Aquest prototip –que ens recorda poderosament als clàssics sidecars- disposa d’una carrosseria asimètrica, amb un habitacle dividit en dues meitats que presenten una fisonomia força diferent. L’espai del conductor és descapotable i recorda a la posició d’un monoplaça, però l’altre meitat de l’habitacle queda coberta i presenta espai per a dos ocupants (la plaça posterior és petita i només serviria per portar un infant).

La seva mecànica elèctrica ofereix una potència estàndard de 400 kW (uns 540 CV) per moure’s en condicions de circulació convencionals, però pot arribar als 1.000 kW (1.360 CV) per fer-lo servir en un circuit.

El xassís del prototip X-Tense deriva dels monoplaces que DS utilitza per competir a la Fórmula E, i malgrat que el prototip podria ser plenament autònom la marca francesa no ha volgut renunciar al plaer de conduir.

Per acabar aquest prototip incorpora una novetat molt interessant en forma d’assistent personal que ha batejat com Iris, un holograma amb el qual el conductor i els ocupants del vehicle poden interactuar. A més els vidres dels acompanyants poden fer-se servir per projectar-hi sèries o pel·lícules i fins i tot incorpora una petita màquina de cafè.