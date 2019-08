Cupra es convertirà en la nova marca de cotxes oficial del Barça

Aquesta temporada el Barça estrenarà un nou espònsor automobilístic, i és que Cupra es converteix en la nova marca de cotxes oficial –tot que les parts en diuen un acord 'partner' de mobilitat– del FC Barcelona.

L’acord entre les dues entitats catalanes s’ha tancat amb una quantitat econòmica superior als cinc milions d’euros per temporada (que és la que Audi pagava fins ara al Barça) i no inclou cap clàusula d’exclusivitat. És a dir, que els jugadors del primer equip no estarien obligats a haver de desplaçar-se als entrenaments i concentracions amb un cotxe de la marca, una exigència que no tots els jugadors i cos tècnic complien i que en alguna ocasió havia creat cert malestar entre Audi i el FC Barcelona.

Els jugadors del primer equip ja han retornat els Audi que tenien cedits durant un any per als seus desplaçaments, i ara els jugadors que ho vulguin rebran un Cupra Ateca, l’únic model de la marca, tot i que en el futur la seva gamma inclourà també els nous Cupra Formentor i Cupra León.

Un acord que va més enllà dels cotxes

Però la gran novetat de l'acord entre el Barça i Cupra és que inclou en la seva relació contractual noves fórmules i aspectes que van més enllà dels acords convencionals que Audi té amb el Madrid o Alfa Romeo amb l'Atlètic i el València, per citar alguns exemples.



I és que l'acord inclou nous aspectes com ara diverses solucions de mobilitat eficients proporcionades per Cupra, que entre altres vies de negoci també disposa de productes com ara bicicletes elèctriques –el Barça té previst augmentar els espais per poder estacionar les bicicletes dels espectadors al Camp Nou i al Palau– o aplicacions per a dispositius electrònics enfocades a serveis com el cotxe compartit i reserves d'aparcament o de taxi, entre altres.



Amb aquestes noves vies de col·laboració entre les dues entitats també es podrien començar a assolir alguns dels objectius en la millora de la mobilitat sostenible recollida pel club blaugrana en els seus objectius anuals i en l'execució del futur Espai Barça, que preveu millorar la gestió de l'aparcament de vehicles privats i fomentar l'ús de solucions de mobilitat sostenibles i compartides. En aquest escenari, Cupra es pot consolidar com a proveïdor de mobilitat més enllà de ser un fabricant de cotxes tradicional.