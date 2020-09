El nou Cupra Formentor ja té preu (i és una mica més car del que esperàvem)

A aquestes alçades tots sabem que Cupra és la filial d’alt rendiment i enfocament comercial premium de Seat. Tot i això, no deixa de ser sorprenent que el seu primer model exclusiu (és a dir, que no tindrà equivalent en la gamma de Seat en un primer moment) tingui un preu un punt elevat, ja que el model base, amb un motor 2.0 TSI de 310 CV de potència i caixa de canvis automàtica DSG de set relacions i tracció integral 4Drive té un preu base de 46.920 euros.

A més, per poc que configurem el Cupra Formentor amb alguns detalls com ara el sostre solar o el color de la carrosseria, el preu final s’enfila fàcilment per sobre dels 50.000 euros. Cupra també ofereix una edició de llançament anomenada Launch Edition ben equipada amb llandes de 19 polzades, frens de disc signats per Brembo i color específic de la carrosseria de color blau amb un preu base de 55.403 euros.

El Cupra Formentor, que ja es fabrica a Martorell, utilitza la mateixa plataforma, mecànica i tecnologia que el Seat León, i a banda del model de 310 CV i motor 2.0 TSI del qual ja coneixem el preu de venda, també oferirà una variant híbrida endollable o eHybrid de 245 CV amb una autonomia de 50 quilòmetres en mode totalment elèctric i un preu de venda encara per anunciar. En tots dos casos, el Formentor utilitza un canvi automàtic DSG amb connexió electrònica shift by wire, que millora el sistema de connexió entre el selector de marxes i la caixa de canvis.

Els interiors del Cupra Formentor mantenen la disposició i el disseny del nou León, amb el mateix sistema d’infoentreteniment i aplicacions exclusives Cupra que ja vam poder descobrir en el nou Cupra León. Inclou una pantalla central de dotze polzades amb connexió a internet i navegador a temps real, entre altres elements.

Per acabar, no deixa de ser sorprenent el salt quantitatiu en el posicionament de preus de la marca Cupra. El 2017, abans de separar-se de Seat, un Cupra León ST amb tracció integral, canvi automàtic i 300 CV (deu menys que el nou Formentor) costava 38.500 euros, pràcticament 10.000 euros menys que aquest nou model que, cal recordar, té un centre de gravetat més alt, pitjor comportament dinàmic i menys espai per transportar-hi objectes que el Seat León Cupra ST de l’anterior generació. Aquest increment de preu s’explica, en part, per la voluntat de posicionar Cupra com una marca aspiracional i diferenciada de Seat, sobretot en el mercat europeu.