El nou Cupra Ateca és més tecnològic, però tampoc inclou versions ecològiques

El Cupra Ateca va ser el primer model exclusiu de la nova marca d’alt rendiment del Baix Llobregat, ja sense utilitzar els logos i emblemes de Seat. I ara, tot just una setmana després de presentar la nova imatge del Seat Ateca, és el torn a Cupra i la seva versió prestacional i esportiva de 300 CV.

Tot i que no és un cotxe gens barat (té un preu base de 45.000 euros), el Cupra Ateca és un dels pilars fonamentals de la nova marca esportiva catalana, ja que aquest model capitalitza el 15% del total de les vendes de Cupra i és un dels grans responsables del creixement de la marca a tot el Vell Continent.

Mecànicament el Cupra Ateca manté el motor 2.0 TSI que ofereixen els abans esmentats, 300 CV associats a un esquema de tracció integral 4Drive de tipus Haldex d'última generació i un canvi automàtic DSG de set relacions. Opcionalment els clients que ho desitgin també poden equipar el seu SUV amb un sistema de frens d’alt rendiment signats per Brembo i un sistema d’escapament desenvolupat per Akrapovic.

Tot i que el grup Volkswagen ja disposa de mecàniques i tecnologies híbrides endollables perfectament compatibles amb la plataforma MQB de l’Ateca, com les que feia servir el Golf GTE de l’anterior generació i que tant ens van agradar, de moment no farà servir cap mecànica ecològica i reservarà aquestes versions híbrides endollables o PHEV al Formentor, el germà petit del Cupra Ateca.

Més enllà de les novetats estètiques que ja vam explicar en la versió de Seat, cal destacar que el Cupra Ateca ara s’associa de sèrie amb seients esportius de tipus bucket (fins ara opcionals), unes lleves integrades al volant una mica més grans (cal agrair a la marca que hagi escoltat les demandes de periodistes i clients) i un nou sistema multimèdia amb un funcionament més ràpid i intuïtiu i algunes novetats com ara el funcionament per ordres de veu –que també fa servir la versió Seat Ateca amb el flamant comandament Hola Hola, que activa el funcionament d’ordres per veu– que s’actualitzarà periòdicament sense necessitat de passar pel taller i més equipament de seguretat activa que inclou un programador de velocitat actiu, detector d’angles morts, manteniment de carril i alerta de trànsit creuat marxa enrere.

El Cupra Ateca també estrena noves llandes de 19 polzades amb fins a sis models a escollir, i opcionalment es pot equipar el cotxe amb entapissats de pell i cuir i seients electrònics amb memòria de posició, sostre solar panoràmic o un botó d'encesa integrat al volant que imita els millors esportius italians, entre d'altres.

Aquesta versió de Cupra, dissenyada al Centre Tècnic de Martorell, es fabricarà a la planta de Skoda a Kvanisy (República Txeca) i arribarà al nostre mercat després de l’estiu. El que encara no sabem és el preu definitiu d’aquesta versió restyling de l’Ateca, que probablement s’encarirà una mica respecte als 44.900 euros que demanava Cupra pel model bàsic que ara queda reemplaçat.