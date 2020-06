Citroën presenta el Grand C4 SpaceTourer C-Series, gal irreductible

El segment dels monovolums és cada cop més testimonial en el nostre mercat. Els SUV i crossovers de set places s’han menjat un buit natural que omplien aquestes carrosseries tan de moda a principis del segle XXI i que semblen haver passat a millor vida.

Però Citroën es manté ferm i vol seguir plantant cara a l’invasor totcamí defensant el llogarret dels monovolums. A diferència dels gals d’Astèrix i Obèlix, no disposen de cap poció màgica, però compten amb dues cartes que creuen poden ser guanyadores: un model provat i consolidat que no pateix cap problema mecànic i tecnològic i un preu base de 21.900 euros que pot ser atractiu per als compradors que necessiten un vehicle de tall familiar amb molt d’espai. I a fe que el Grand C4 SpaceTourer C-Series té molt d’espai, gràcies al seu maleter amb 700 l de capacitat i les set places reals al seu interior distribuïdes en tres fileres de seients.

El nou Grand C4 SpaceTourer C-Series es diferencia de la resta de C4 SpaceTourer i Grand C4 SpaceTourer per l’acabat C-Series, que inclou nous entapissats grisos en el seu interior, embellidors en el marc de les portes i les manetes i comandaments, un navegador amb pantalla tàctil compatible amb Android Auto i Apple Car Play i unes exclusives llandes de 17 polzades que converteixen el Grand C4 SpaceTourer C-Series en un cotxe molt complet.

Mecànicament el Grand C4 SpaceTourer C-Series disposarà d’un motor gasolina PureTech de 130 CV i un dièsel BlueHDi que també ofereix 130 CV i que es pot associar a un canvi manual o automàtic, sempre utilitzant la mateixa plataforma de tracció davantera.

Siguem sincers, però: molt probablement el Grand C4 SpaceTourer C-Series és l'última versió del model actual, que va aparèixer al mercat l’any 2013 i que ha aconseguit vendre més de 440.000 unitats en set anys a tot el món, però que ja sembla estar molt al final del seu recorregut comercial. Ara bé, abans de rendir-se, aquest gal fabricat a Vigo lluitarà fins al final.