Chevrolet celebra el seu centenari amb el nou Silverado

Aquest any Chevrolet celebra el seu centenari. Per celebrar-ho Chevrolet ha presentat la nova camioneta Silverado al Saló de Detroit, amb la que intentarà assaltar el tro de vehicle més venut als Estats Units, títol que ostenta des de fa molts anys el Ford F150.

Chevrolet presenta dues carrosseries diferents de la seva camioneta, amb dos o quatre portes (cabina senzilla o doble) i diversos nivells d’equipament mecànic i tecnològic. Això sí, la imatge de la nova Silverado s’ha modernitzat moltíssim gràcies als nous grups òptics davanters i una nova calandra, més estilitzada que aporta certa dosis d’agressivitat al conjunt.

La camioneta de Chevrolet disposarà també de 6 combinacions diferents de motors i transmissió, entre les quals destaca la presència d’un propulsor dièsel V6 associat a una caixa de canvis automatitzada de 10 relacions. No faltaran els clàssics motors atmosfèrics de gasolina V8 amb un sistema de desconnexió de cilindres per estalviar consum.

A més la marca nord-americana ha anunciat un important estalvi de pes del nou Silverado gràcies a un nou xassís d’alumini més lleuger que permet un estalvi de més de 200 quilos que presenta la nova generació de la camioneta nord-americana.

Tot i que les primeres unitats arribaran al mercat nord-americà durant els pròxims mesos, no veurem cap Silverado per les carreteres catalanes -a no ser que el propietari l’importi especialment-, ja que Chevrolet no té previst vendre aquesta camioneta al nostre país.