Casa Seat: l’aposta de la marca per Barcelona

Després de l’enrenou per la marxa dels centres productius de Nissan Motor Ibérica –que cal reconèixer faran molt de mal a l’economia catalana i fins i tot a l’autoestima del país- l’obertura virtual de Casa Seat al centre de Barcelona és una petita injecció de moral i optimisme en un moment de crisi social, econòmica i sanitària.

Casa Seat és un espai polivalent de 2.600 metres quadrats repartits en quatre plantes on la marca catalana oferirà serveis culturals (exposicions, conferències….), restauració i tallers per a nous talents i dissenyadors, i també hi exposarà productes vinculats amb els diferents serveis de mobilitat (cotxes, motos o patinets) que Seat i Cupra volen oferir en un futur no gaire llunyà, alhora que reforça els llaços de Seat amb la capital catalana.

Seat ha publicat un extens vídeo a les xarxes socials on mostra tots els racons de la seva nova seu social al costat dels Jardinets de Gràcia, just a l’encreuament de Passeig de Gràcia amb la Diagonal, un espai popularment conegut pels barcelonins com ‘la plaça del Cinc d’Ors’.

La periodista Ainhoa Arbizu és l’encarregada de descobrir els racons de Casa Seat de la mà del president de Seat Carsten Isensee i del CEO de Cupra Wayne Griffiths, i que compta amb el disseny d’interiors de l’estudi de Lázaro Rosa-Violán, qui ha volgut dotar a l’edifici de molta lluminositat i espais diàfans.

Especialment interessant és que Casa Seat també allotjarà un Concept Lab on es faran esbossos i esborranys del disseny dels futurs models de la marca, i que servirà de laboratori d’idees intentant estar en simbiosi amb la resta de tendències estilístiques i culturals de la ciutat.

Casa Seat també ha anunciat que acollirà un café-restaurant dirigit per Ametller Origen i que farà una carta de temporada amb productes locals i que vol ser un element cultural més amb el territori.

Per acabar convé destacar que Casa Seat encara no té una data d’obertura física (inicialment estava prevista per Sant Jordi, el 23 d’abril) i que només obrirà les seves portes quan les condicions sanitàries ho permetin. Mentrestant es poden realitzar activitats o assistir a trobades i xerrades digitals mitjançant la seva pàgina web.