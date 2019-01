Stephan Winkelmann, màxim responsable de la mítica marca francesa Bugatti, ha assegurat durant l'acte de celebració del 110è aniversari de la marca que "Bugatti no fabricarà cap SUV", amb la qual cosa posa fi a diverses informacions que especulaven sobre un possible totcamí dels alsacians.

D'aquesta manera Bugatti marca la diferència amb altres marques d'un perfil similar, com Lamborghini (que ja comercialitza l'Urus) o Ferrari, que presentarà aviat el seu primer totcamí, tot i que els de Maranello prefereixen dir-ne FAV (Ferrari Activity Vehicle).

Buggati creu que fabricar SUVs només serveix per generar més volum, i els alsacians volen centrar-se en l'exclusivitat de la seva marca

El que sí que ha confirmat Winkelmann és que la marca francesa prepara "sorpreses" que podrien anar acompanyades de la "presentació de més models" de la seva gamma, sense voler entrar a donar-ne més detalls.

Bugatti es vol especialitzar en un segment de mercat relacionat amb el luxe, tal com semblen indicar les apreciacions de Stephan Winkelmann. I és que l'alemany ha volgut destacar la gran acollida comercial del Divo, una edició limitada de 40 unitats enfocada a clients exclusius que no deixa de ser una evolució encara més esportiva i radical del Chiron, i que s'han dut a terme amb clients de la marca que han volgut pagar més de 5 milions d'euros per millorar i evolucionar el seu vehicle.