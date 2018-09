BMW X5 xDrive45e iPerformance, múscul sostenible

Tracció integral, 394 CV de potència i 80 quilòmetres d’autonomia 100% elèctrica: el nou X5 xDrive45e iPerformance és la carta de BMW per governar el segment dels SUV endollables (PHEV) en un futur immediat. Tot i que encara no ha arribat la nova generació de l’X5 (arriba aquesta tardor), els bavaresos ja anuncien l’arribada de l’X5 xDrive45e iPerformance de cara al 2019.

Mecànicament aquest X5 xDrive45e iPerformance és el resultat de maridar un motor gasolina de sis cilindres en línia de 286 CV amb un motor elèctric de 112 CV que pot moure de forma totalment elèctrica al totcamí alemany un total de fins a 80 quilòmetres, i d’homologar consums de poc més de 2 litres cada 100 quilòmetres i emissions de només 49 grams de CO2 quan la seva mecànica híbrida funciona a ple rendiment.

Aquesta potència permet que l’X5 xDrive45e iPerformance acceleri de 0 a 100 en 5’6 segons i que arribi a una velocitat punta limitada electrònicament de 235 km/h. Ara bé, si optem per funcionar amb el mode elèctric, tampoc ens quedarem endarrerits a l’autopista, ja que el seu motor elèctric arriba fins els 140 km/h de velocitat punta.

Per acabar, aquest X5 xDrive45e iPerformance també disposa de suspensió neumàtica electrònica per millorar les seves aptituds dins o fora de l’asfalt i direcció a les quatre rodes per poder maniobrar amb facilitat a l’hora d’aparcar o de moure’ns pels carrers estrets de les grans ciutats.