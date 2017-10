BMW presenta el nou X2, un SUV amb estil

L’aposta de BMW amb el nou X2 no és tan arriscada com podem pensar al veure’l per primer cop. Sí, és veritat que aquest nou SUV té una evolució curiosa i un disseny força particular, que trenca amb el continuisme estètic dels darrers SUV de la marca, com els X1, X3 o X5, per exemple.

Però BMW ha volgut traslladar a la seva gamma de totcamins la nomenclatura que utilitza amb els turismes convencionals, on els números parells (2, 4, 6) són evolucions esportives i cupè de els models que utilitzen números imparells (1,3 i 5). Així doncs, i seguint aquest esquema, el nou X2 és la versió estilitzada del ja conegut X1, cotxe del qual deriva.

A diferència de la resta de la gamma SUV de BMW, aquest X2 sembla una aposta més arriscada a nivell estètic, ja que trenca amb el continuisme dels darrers dissenys dels bavaresos apostant per un totcamí amb aparença de cupè de quatre portes i uns grups òptics que recorden força als del Sèrie 2 Active Tourer, el primer monovolum de la història dels de Munic.

On aquest X2 resulta més atrevit i trencador és en el disseny de la calandra i les entrades d’aire a la zona inferior del frontal, que evolucionen l’icònic doble ronyó de la calandra cap a formes gairebé hexagonals. A més, la caiguda del pilar C sobre el maleter també suposa un nou canvi de paradigma respecte els postulats tradicionals de BMW.

El nou X2 fa 4’3 metres de llarg, 1’5 d’ample i 1’8 d’alt, unes mides fins i tot inferiors a les del seu germà X1, del qual deriva. Això fa que l’habitabilitat de les places posteriors i la capacitat del maleter (470 litres) es vegi limitada per les necessitats de la carrosseria del cotxe.

Tracció davantera i motor transversal

Aquest X2 utilitza la plataforma UKL, que comparteix amb el MINI Countryman, X1 i Sèrie 2 Active Tourer. Això suposa, entre altres coses, que utilitzi motors en posició transversal i tracció davantera, un plantejament que tot i haver estat utilitzada amb anterioritat, mai ens acaba d’encaixar amb un nou model de BMW.

D’entrada el nou X2 només comptarà amb un motor dièsel de 190 CV associat a un sistema de tracció integral xDrive i un motor benzina de 192 CV associat a un esquema de tracció davantera. En tots dos casos, però, el nou SUV bavarès utilitza un canvi automàtic Steptronic de 8 relacions. De cara al saló de Los Ángeles -que es celebrarà a la ciutat californiana al novembre- BMW presentarà nous motors dièsel i gasolina, de 3 i de 4 cilindres.