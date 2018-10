Nou BMW Sèrie 3: per què canviar el que ja funciona?

La Sèrie 3 de BMW representa la idea de berlina esportiva per excel·lència: ja fa molts anys que la Sèrie 3 governa amb mà de ferro el segment de les berlines ‘premium’ europees, i es converteix ja en la nova referència dinàmica del mercat europeu gràcies a la seva configuració mecànica ( segueix utilitzant l’esquema de motor longitudinal i tracció posterior) i posada a punt amb una important reducció de pes (uns 55 quilos de mitjana més lleuger que el model actual) i la distribució exacte de la massa del vehicle entre els dos eixos en una proporció 50:50, cosa que li proporciona tacte molt més àgil i esportiu que la resta de models de la competència (amb permís dels Jaguar i Alfa Romeo corresponents).

La nova Sèrie 3 creix 85 mil·límetres de llarg i 16 d’ample respecte el seu predecessor, oferint també una batlla o distància entre eixos superior a la generació actual. Ara bé, tot i que sigui una mica més gran, aquesta nova Sèrie 3 manté la tradició configuració modular i mecànica amb sis opcions de motorització diferent que inclouen motors dièsel i gasolina de quatre o sis cilindres i potències compreses entre els 150 i els 256 CV (a l’espera de les futures versions M).

Els motors es podran associar a un canvi manual de sis relacions en les variants dièsel menys potents o de sèrie a una caixa automatitzada Steptronic de vuit relacions per les versions de gasolina i dièsel més potents. La gran novetat mecànica de la Sèrie 3 és que per primer cop en la seva història els bavaresos ncorporen un sistema ‘launch control’ que controla i gestiona electrònicament motor i caixa de canvis per poder fer sortides i acceleracions molt ràpides.

Abans de l’estiu arribarà també la variant endollable iPerformance amb una autonomia totalment elèctrica de 60 quilòmetres i un consum de carburant en funcionament mixt inferior als dos litres.

Una estètica continuista

BMW ha arriscat poc amb el disseny de la nova Sèrie 3. De fet estèticament la berlina bavaresa manté a grans trets el disseny i aparença de la generació precedent, amb unes línies més estilitzades i harmòniques que conflueixen en un disseny elegant i esportiu, que esdevé més una actualització del model precedent que no pas una generació molt diferent a l’anterior. I és que a Munic saben que no cal tocar gaire allò que funciona, i la Sèrie 3 ja fa anys que sembla haver trobat la fórmula màgica.

Potser la zona on l’evolució estètica de la Sèrie 3 es fa més palesa és en la zona posterior del vehicle, amb uns passos de roda sobredimensionats i unes llandes de 19 polzades -les més grans que mai ha portat un Sèrie 3- que reforcen la imatge musculosa i esportiva del cotxe, que es culmina amb una doble sortida de les cues d’escapament i un difusor més marcat.

Els interiors de la nova Sèrie 3 tampoc suposen cap gran revolució estètica o ergonòmica, però introdueixen nous detalls tecnològics com el quadre d’instruments totalment digitalitzat, noves sortides de climatització i alguns nous botons a la consola central que mantenen la disposició general de l’habitacle orientada al conductor, per fer-lo el centre gravitatori a partir del qual es distribueix el vehicle.

Un cotxe molt tecnològic

El salt tecnològic del nou Sèrie 3 sí ha estat força important, ja que el nou model inclou diversos detalls tecnològics i de seguretat important, com ara el sistema d’il·luminació làser opcional que millora la capacitat lumínica i la seguretat visual del conjunt.

La nova Sèrie 3 també inclou com a novetat la nova ‘digital key’ o clau digital que ja utilitzen les Sèries 5, 6 i 7 de BMW, i que imita el funcionament d’un ‘smartphone’ o dispositiu electrònic intel·ligent amb informacions i aplicacions diverses del dispositiu.

BMW sap també que la major part dels seus clients -especialment el perfil de compradors de la Sèrie 3- no vol renunciar al plaer de conducció, i no incorpora grans avenços en sistemes de conducció autònoma respecte la generació precedent llevat de l’assistent de conducció en embussaments que allibera al conductor d’agafar el volant sempre i quan el cotxe circuli a menys de 60 km/h i el vehicle detecti que l’atenció del conductor (la seva vista i posició corporal) està centrada en l’asfalt i l’entorn del cotxe.